北市南港店家火警 男子疑涉縱火遭逮

2019-07-07 11:41 中央社 台北7日電



台北市南港區玉成街一處鐵皮建築物昨天凌晨發生火警，警消獲報後立即前往馳援，部分機車百貨用品遭燒燬，幸無人傷亡，經追查發現一男涉嫌縱火，全案函送檢方偵辦。

北市警消昨天凌晨近3時獲報，指玉成街和八德路四段路口附近有棟2層樓高的鐵皮建築物發生火警，起火點為1樓店面，立即派人車到場救援，所幸僅造成部分機車百貨用品遭燒燬，燃燒面積約35平方公尺，無人傷亡。

警方隨即調閱相關資料和訪查民眾，隨後在6日上午10時查獲一名涉案男犯嫌，全案函送士林地檢署偵辦。