支持警員大膽用槍 南市：警政署已成立警察訴訟基金

2019-07-07 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市永康警分局3名員警，去年4月間追捕一名竊盜通緝犯，嫌犯駕車拒捕，劉姓警員抓住車內方向盤，反被強行開車拖走，二名支援見劉情況危及，員警涉嫌開槍打死竊嫌，台南市警察局今天說，當初雖有意成立基金幫員警打官司，因警政署已經成立警察訴訟基金，不再另外成立，但有凝聚警友會力量協助員警打官司。

永康警分局3名警員去年4月16日在台南市北區緝捕竊盜通緝犯時，因嫌犯開車衝撞拒捕，員警身陷險境，開槍擊斃嫌犯，3名警員也受傷，代理市長李孟諺探視員警後，與台南市警察局長黃宗仁商討後提議成立基金，並請法制和財主單位研議成立基金的適法性和財源。

黃宗仁說，當初研議後，因警政署已經成立警察訴訟基金，台南市警察局不再另外成立，但有凝聚警友會力量和請律師協助員警打官司。至於鐵路年輕員警執勤時遭逃票男子刺死，他除表示深感遺憾外，並請台南市警察執行遇到危險時，大膽用槍，保護自身安全。

台南市警方說，當時情勢很緊急，要拉翁嫌下車的劉姓警員抓住車內方向盤，反被翁嫌強行開車拖走，劉又被車門夾住，遭嫌犯車子前進後退拖行並撞擊安全島，人有生命危險，兩支援員警是基於緊急避難、要制止嫌犯繼續拖行劉員，才對車子開槍遏阻，沒有開槍過當的問題。