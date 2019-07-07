北捷疑有男乘客持刀 警調閱監視器追查

2019-07-07 10:39 中央社 台北7日電



有民眾今天上午搭乘台北捷運時發現一名黑衣男子疑似有持刀，隨即向中正紀念堂站的站務人員反映，捷運警察獲報到場查看並未發現，目前正調閱監視器畫面擴大清查。

有民眾今天上午搭乘捷運發現一名黑衣男乘客疑似持刀，隨即於上午8時40分許向中正紀念堂站的站務人員口頭反映，捷警獲報後立即派員到場察看，但並未發現相關情事，目前正調閱監視器畫面擴大清查。