開放90名小朋友參加 已有5000多名報名 小小海巡搶破頭

2019-07-07 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



海巡署舉辦的暑假小朋友活動「小小海巡體驗營」反應熱烈，海巡署長前天下午在臉書上公布，場次加開，年齡放寬，預計再開放3梯次，讓90名小朋友參加，開放不到二天，署長臉書報名人數已有5000多人，家長搶破頭。

海巡署長臉書前天公布， 上次抽獎，僧多粥少，許多好朋友希望加開，海巡署長室聽到大家的呼喊與渴望了，這次一口氣加開3梯的假日場次，小朋友的參加年齡上下各放寬一歲，4到9歲的小朋友都可參加活動。

活動時間： 第1梯次－108年8月10日星期六 上午8點到中午12點；第2梯次－108年8月10日星期六下午 1點30到下午5點30；第3梯次－108年8月17日星期六上午午8點到中午12點，活動地點：臺北市文山區興隆路三段296號(海洋委員會海巡署)

活動報名辦法：

step❶➡ 對「海巡署長室 COAST GUARD」粉絲專頁及「本貼文」按讚。

step❷➡ 在本貼文下方留言「我要成為小小海巡!」並於留言後方註記「參加小朋友人數」。（大人的人數不用列入；每則留言最多報名人數為2人，人數超過者不列入抽獎名單）