六旬小三殺男友、綁下體後逃逸 未料出車禍被逮

2019-07-06 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣65歲的江姓婦人以麻繩勒斃75歲黃姓男友，並在男友下體綁橡皮筋，驚悚情節在地方上引發議論。據了解，江姓婦人在命案發生後，開著男友的車子離開，未料卻在途中與機車擦撞，婦人一度離開現場，後回來開車時，才被警方逮個正著。

據了解，江姓婦人是高雄人，在一家知名的豬腳店上班，平常也會去黃姓男友的檳榔園工作，黃男家人只知道他有一個交往密切的女子，但不知道身分，沒有想到竟然死在女子的手裡。

里港警分局是於4日清晨4時許，接獲民眾報案，指鹽埔鄉南華大橋堤防上道路，發現一名男子躺臥路上，已無呼吸心跳，男子身著紅色上衣，只穿著內褲，現場無遺留任何證件及車輛，處理員警於現場拉起封鎖線並鑑識人員到場採證。

因死者身上並無任何證件，經警方追查，發現死者疑為住在鹽埔的75歲黃姓男子，家屬指認後，提到當天上午8時許警方還通知死者的車子在萬巒發生車禍，里港警方立刻以車追人。

原來江姓婦人在萬巒佳佐一帶租屋，4日清晨8時許她要回佳佐的途中，不慎撞到停在路邊的機車，她隨即逃離現場，機車車主到派出所報案後，內埔警方通知汽車車主，當時並不知道車主已發生命案。

後來里港警方以車追人，抵達車禍現場，竟遇到江姓婦人折回開車，經警方進一步盤查，江女一開始還支支吾吾，後來警方將她帶到現場，她才坦承犯案。她抱怨與黃男交往3年多，對方不曾拿錢給她花用，還一天到晚講話酸她，她早已忍無可忍。

3日中午，她在黃男的工寮，先以安眠藥滲入魚湯企圖迷昏對方，趁對方昏昏沉沉時，她再以橡皮筋綁住對方的下體，後來又把黃姓男子帶到堤防佯裝散步，再拿出麻繩勒斃對方，接著開著死者的車子離開現場。