桃園殺妻分屍一審判死刑 法院：若判無期將違背正義

2019-07-05 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓老翁不滿夫妻財產分配，去年5月25日殺死結褵超過30年的簡姓妻子，甚至屠宰雞隻手法分屍成7大塊，再灑石灰粉掩蓋味道，訊時全盤否認，還辯稱妻子是「死去的靈魂殺害、分屍」；桃園地院審酌再三，雖陳僅殺害1人，但其手段凶殘，若判無期徒刑不足彰顯罪責，將違背正義，因此依家暴殺人、毀損屍體罪，判處陳翁死刑，褫奪公權終身。

法院經陳送交精神鑑定，結果為「無足夠證據顯示，陳在案發時，聖精神疾病及心智缺陷影響，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著降低，或是達到不能之程度」；陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。

院方考量，兩公約施行法公布生效後，雖以「廢除死刑為目標」雖以為台灣成文法所設定目標，但至今仍僅止於「目標」，在全國達成共識，並經立法廢除死刑前，法院仍應依法審判，不得逾越立法論及解釋論分際，就以「廢除死刑」拒絕適用，

桃園地院指出，經審酌再三，認為陳犯罪情節，所犯之不法及責任嚴重程度，認為其罪責實屬重大，其所犯殺人罪行已屬於「無理剝奪他人生命」之「最嚴重罪行」。院方認為，陳僅因財產糾紛，斷然無視他人權益的「自我中心」，漠視且殘酷剝奪配偶生命，手法極其凶殘。

判決指出，陳犯後毫無悔意，絲毫未見可同情之處，雖本案僅殺害1人，若科處無期徒刑，顯然不足以評價陳凶惡犯罪的罪責，將違背正義，且陳剝奪結褵數十年婚姻的妻子，重創婚姻、家庭親子制度，讓子女及其他家屬承受天人永隔的悲痛打擊，若未受等值應報，罪行實難均衡。

陳翁目前在押，桃園地院指出，依刑事訴訟法344條，宣告死刑或無期徒刑，原審法院應不待上訴，依職權逕送上級法院審判，並通知當事人。

檢方起訴指出，67歲陳翁當天因財產問題和結縭近30年簡姓妻子大吵一架，一氣之下用鐵鎚攻擊簡，還捂住口鼻最後失血過致死，他再用菜刀以肢解雞隻的方式將老婆分屍成好幾塊，事後為了掩蓋臭味，還買石灰粉灑在屍塊上避免腐壞發臭。