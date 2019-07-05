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狠翁妻分屍大卸成7塊 桃園地院判處死刑

2019-07-05 17:16聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園陳姓老翁不滿夫妻財產分配，去年5月25日殺死結褵超過30年的簡姓妻子，甚至屠宰雞隻手法分屍成7大塊，再灑石灰粉掩蓋味道，訊時全盤否認，還辯稱妻子是「死去的靈魂殺害、分屍」，檢方依殺人罪嫌起訴，痛斥他泯滅人性，求處死刑，桃園地院今依家暴殺人罪，判處陳死刑。

桃園地院判陳翁死刑。圖/報系資料照
桃園地院判陳翁死刑。圖/報系資料照
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殺人死刑家暴
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