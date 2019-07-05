覬覦財產砍殺老婦24刀致死 水電工遭判無期徒刑定讞

2019-07-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市水電工黃元鴻前年覬覦莊姓老婦的財產，他帶水果刀砍殺對方24刀致死，再拿砂輪機鋸開保險箱，偷走超過6萬元現金，檢警以「咖啡渣」等物證突破黃心防，檢方依殺人罪起訴，一、二審依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院認為，原審不應將犯罪所得扣案沒收，故撤銷原判決，自為改判維持無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

黃元鴻與妻子離婚後，獨自照料7歲兒子，住在松山區新東街的阿姨家，並在姨丈開設的水電行工作，住處離莊婦住家距離僅200多公尺，而莊婦善於投資理財，在台灣及中國擁有不少房地產，多年來住家裝潢水電工程均交給黃處理，黃因而得知莊婦經濟狀況及保險箱放置的位置，又因自己欠下30萬元卡債種下殺機。

黃元鴻2017年11月14日進入莊婦家中施做無線監視器、配電座等，一直待到晚間9點才離去，期間他拿預先購買好的水果刀，砍殺莊婦24刀致命，再以砂輪機鋸開莊婦的保險箱，偷走6萬7000元，事後逃離現場。檢警發現，莊婦家裡的櫃子被翻得亂七八糟，連保險箱也被鋸開，懷疑在命案現場停留6個小時的黃涉有重嫌。

黃元鴻一度矢口否認犯案，辯稱去現場施工，和莊婦喝了四杯咖啡和聊天，所以才拖了這麼久，但警方出示咖啡渣照片，大聲喝斥「咖啡渣都發霉了，還說在喝咖啡」，黃才被突破心防，坦承殺人，供稱裝修時看到莊婦家的保險箱，認為裡面應該裝很多錢，才興起殺人強盜念頭，警方在黃住處搜出做案兇刀，並在床底下查扣6萬7000元。