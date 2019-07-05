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醫學系畢業女兒涉縱火燒死父親 檢建請從重量刑

2019-07-05 00:17聯合報 記者邵心杰／台南報導

劉女涉嫌在一樓客廳縱火，劉父逃生不及命喪火窟。 圖／台南市消防局提供
劉女涉嫌在一樓客廳縱火，劉父逃生不及命喪火窟。 圖／台南市消防局提供
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醫學系畢業、沒考上醫師的劉姓女子，今年五月深夜與母親口角後，在家中客廳以汽油縱火，造成父親葬身火窟、母親及胞弟遭烈火灼傷。台南地檢署依殺直系血親尊親屬等罪嫌起訴劉女，建請法官從重量刑，昨移審台南地院，法官裁定續押未禁見。

劉女偵訊時否認涉案，她供稱，前往加油站買汽油是打算燒掉母親的轎車，案發當天凌晨確實提著塑膠桶從巷口返家，但不是汽油桶，不清楚裡面裝什麼東西。面對其他關鍵問題，劉女不是避重就輕，就是不回答。

檢方起訴，劉女五月十五日深夜因細故與母親口角後，翌日凌晨帶著一個塑膠桶，駕車到永康區一間加油站，購買五百元汽油返家，涉嫌將汽油潑灑在一樓客廳的床墊上，點火後駕車逃逸，父親因逃生不及命喪火窟，母親及弟弟都遭大火灼傷。

劉女縱火後駕駛母親的轎車沿國道一號北上，準備到新竹找舅舅，但在新營路段自撞護欄，由拖吊業者將轎車吊往新營保養廠修理，她搭計程車返回台南。警消調查鑑定火場時，發現一樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判為縱火事件。經調閱路口監視畫面，鎖定劉女涉有重嫌。

檢方認為，劉女僅因與母親發生爭執，怒而深夜縱火，釀成家中巨大傷亡。依殺直系血親尊親屬、殺直系血親尊親屬未遂、殺人未遂及放火燒毀住宅未遂等罪嫌起訴，考量劉女明知住處人口稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，建請法官從重量刑。

縱火加油站大火

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