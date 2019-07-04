審判長問翁啟惠對人類的貢獻？翁答：醣分子

2019-07-04 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



中研院前院長翁啟惠因浩鼎案被迫請辭，士林地檢署依貪汙罪起訴，監察院也以未依法據實申報財產等8項違失彈劾翁。翁刑事無罪確定，公務員懲戒委員會今年4月認定他有兩違失，判申誡，翁提再審。公懲會今審理，翁指監院訴願審議委員會已撤銷裁罰，不應受懲；監院代理人認為這非新證據，不可當再審理由。

審判長詢問翁啟惠目前的工作、對人類的貢獻？翁啟惠表示現為中研院特聘研究員，他投身為人罕知的醣分子科學，希望了解醣分子在癌、傳染性疾病、神經退化性疾病中的角色，很欣慰自己還能繼續貢獻。翁說，希望能幫助台灣開創新的產業，即便經歷重大折磨，也不改初衷。本案定18日宣判。

翁案也是公懲會繼周三公開審理台大校長管中閔過去擔任公職期間兼職後，再度開放旁聽。翁清晨5點才自美返台，踏進法庭看到旁聽民眾，一度納悶，律師解釋今天是公開審理，翁淡然說「也無所謂」，還說「還好沒受(長榮)罷工影響」。

4月3日，公懲會認定監院移送的違失中，翁確實有未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事兩違失。翁啟惠認為公懲會嚴重誤解，名譽是第二生命，即便是申誡薄懲也是無法承受的重中之重；再審庭上，翁提出逾百筆資料佐證，審判長石木欽光是提示證據就花半小時。

翁說，2005年就和妻子在美國設立家庭信託，信託的最終受益人是子女，2009年至2012年初，接受四十多年的好友、台灣浩鼎生技董事長張念慈建議投資股票。翁認為主觀認知，這些錢當時就給了成年子女，不是夫妻的財產，因此不在申報範圍。

「未揭露可能發生利益衝突」部分，翁指中研院多年來的規定，技轉程序最後由副院長決行，院長沒有執行技轉的職權，他的另一個身分「創作人」也同樣沒有執行技轉業務，當時的中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則關於應揭露可能發生利益衝突情事條文，沒包括「未執行技轉業務」的創作人。

監院訴願審議委員會3月28日撤銷翁210萬的裁罰，委任律師據此認翁沒財產申報不實，至於贈與稅，是另外的問題。

監院代理人表示，訴願的性質是行政處分，決定書內容於5月3日發文，本案沒有漏未審酌證據，且訴願委員會的決議對公懲會也無拘束力。代理人主張，中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則去年才修正，公懲會原判決適用法規無違失，翁啟惠不能倒果為因。