彰化男子持雙鋸追路人還襲警 彰化警動用盾牌壓制

2019-07-04 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



25歲鐵路警察李承翰昨晚在嘉義火車站處理補票糾紛時，遭鄭姓男子揮刀砍殺， 送醫不治。彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理，由於他不願接受勸導，還作勢砍人，警方再增派3名警力到場，並拿出盾牌將他壓制在地，才避免員警及民眾受到傷害。

鐵路警察李承翰在處理這件補票糾紛時，對於他單槍匹馬，而且未動用警械，各方討論很多，相對地，彰化警方處理這名男子持鋸欲砍路人案，不僅動用五名警力，還用盾牌防護，甚至用來壓制對方的武器，則相對謹慎許多。

警方調查，上月卅日晚間10時許，分局勤務中心接獲報案，指稱在彰化市大埔路有名50多歲男子，左右手各持一把鋸子，走在路上，欲追趕路人，即由民族路派出所先派出兩名員警到場，一邊勸導，一邊嚇阻，並意圖舒緩他的情緒，但這名男子卻不為所動，還作勢攻擊員警。

這名員警見狀，立即通報勤務中心支援，由民族路派出所所長林健民再帶兩名員警趕到現場，共動用五名員警，立即取出警車內的盾牌，一擁而上，將這名男子壓制在地，順利逮捕，警方隨後將他依妨害自由、恐嚇置嫌移送法辦。