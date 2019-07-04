親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

彰化男子持雙鋸追路人還襲警 彰化警動用盾牌壓制

2019-07-04 17:17聯合報 記者劉明岩╱即時報導

25歲鐵路警察李承翰昨晚在嘉義火車站處理補票糾紛時，遭鄭姓男子揮刀砍殺， 送醫不治。彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理，由於他不願接受勸導，還作勢砍人，警方再增派3名警力到場，並拿出盾牌將他壓制在地，才避免員警及民眾受到傷害。

鐵路警察李承翰在處理這件補票糾紛時，對於他單槍匹馬，而且未動用警械，各方討論很多，相對地，彰化警方處理這名男子持鋸欲砍路人案，不僅動用五名警力，還用盾牌防護，甚至用來壓制對方的武器，則相對謹慎許多。

警方調查，上月卅日晚間10時許，分局勤務中心接獲報案，指稱在彰化市大埔路有名50多歲男子，左右手各持一把鋸子，走在路上，欲追趕路人，即由民族路派出所先派出兩名員警到場，一邊勸導，一邊嚇阻，並意圖舒緩他的情緒，但這名男子卻不為所動，還作勢攻擊員警。

這名員警見狀，立即通報勤務中心支援，由民族路派出所所長林健民再帶兩名員警趕到現場，共動用五名員警，立即取出警車內的盾牌，一擁而上，將這名男子壓制在地，順利逮捕，警方隨後將他依妨害自由、恐嚇置嫌移送法辦。

檢方在偵訊時，查出他是列管的思覺失調患者，將他限制住居，並配合衛生局及消防局將他強制送醫。

彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理時，還作勢砍人，員警動用盾牌將他壓制在地。劉明岩／翻攝
分享
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理時，還作勢砍人。劉明岩／翻攝
分享
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理時，還作勢砍人。劉明岩／翻攝
分享
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理時，還作勢砍人，員警動用盾牌將他壓制在地。劉明岩／翻攝
分享
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理。劉明岩／翻攝
分享
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據...
彰化市大埔路上月30日晚間也有一名患有思覺失調症男子，持雙鋸追趕路人，彰化警方據報派出兩員警趕往處理。劉明岩／翻攝
分享

大埔警察患者

相關新聞

審判長問翁啟惠對人類的貢獻？翁答：醣分子

2019-07-04 17:19

台鐵勇警殉職 律師：嫌犯不符正當防衛或緊急避難要件

2019-07-04 17:17

小學女童玩單槓摔斷門牙 區公所亡羊補牢增設軟墊

2019-07-04 16:41

影╱徒手與用槍之間有空白地帶 鐵警制伏歹徒很為難

2019-07-04 16:31

醫學系女縱火燒死父親今天移審 台南地院裁定羈押

2019-07-04 15:02

醫學系女縱火燒死父親 南檢建請法官加重其刑

2019-07-04 13:04

翁啟惠遭申誡提再審：無法承受的重中之重

2019-07-04 12:22

犯嫌身藏2把刀　警懷疑動機不單純

2019-07-04 12:18

為150元房租爭議 男持刀殺死房東判無期徒刑

2019-07-04 12:12

媳婦發病虐殺9旬公公獲無罪 夫諒解：願當監護人照顧

2019-07-04 12:02

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

受管中閔兼職案影響也被公審？ 翁啟惠：兩者沒有關聯

2019-07-04 10:07

公懲會公開審翁啟惠再審案 辯論2爭點

2019-07-04 08:57

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

不滿遊藝場員工服務態度 男子持滅火器行搶被判刑1年

2019-07-03 21:41

台電「危言聳聽」？ 中市府要4號機除役

2019-07-03 18:05

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

翁啟惠遭申誡提再審 公懲會明也公開審理

2019-07-03 16:41

防逃條款三讀！判刑2年以上確定 檢察官可不傳喚就拘提

2019-07-03 16:17

虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

影／台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

影／台鐵嘉義喋血畫面曝光！勇警奪刀壓制遭刺 肚破急救未脫險

2019-07-03 23:04

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

台鐵嘉義喋血案 列車長回憶：他想跟警察拚了

2019-07-03 23:24

影／嘉義警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

2019-07-04 00:30

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

嘉義員警一人上火車排解糾紛遇刺 鐵路警察檢討

2019-07-03 23:38

25歲勇警是家中獨子 家屬悲慟 鄭嫌稱列車長找他麻煩

2019-07-04 11:02

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

嘉義勇警遭刺死 警界鼻酸：未開槍，因為他想保護旅客

2019-07-04 11:28

嘉義勇警李承翰搏命時 同車乘客拿手機拍照 挨批「太冷血」

2019-07-04 14:34

痛失勇警 葉毓蘭：如果開槍 檢察官法官會放過李承翰嗎？

2019-07-04 12:35

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

台鐵嘉義喋血殉職勇警 新港藝術高中校友繁星上台師大數學系

2019-07-04 12:08

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

嘉義車站男子持刀傷警 台鐵：乘客已全安排轉乘

2019-07-03 22:18

勇警遭刺他拍照 警嘆：這就是你犧牲性命保護的老百姓

2019-07-04 15:36

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

台鐵嘉義殺警案 李母：承翰從小立志當警察、不當醫生

2019-07-04 14:15

台鐵嘉義殺警案 資深教官：大可使用槍械

2019-07-04 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top