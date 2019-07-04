桃機狠夫抱妻拋下樓 殺人未遂罪起訴

2019-07-04 16:25 中央社 桃園4日電



32歲中國裔美籍萬姓男子欲搭機返美，妻子追到桃園機場攔阻後雙方口角，萬男盛怒下竟將妻子從3樓半樓梯平台往下丟，造成張女重傷，桃園地檢署將萬男依殺人未遂罪起訴。

桃園地方檢察署表示，開庭時，萬男坦承因為吵架失去理智，盛怒之下沒想太多就抱起妻子往樓下摔，但萬男辯稱，當時並無殺人的犯意，等到自己回過神才驚覺，如果妻子去世，自己也沒有活下去的意義，才會隨後跳下。

但檢察官表示，萬男當庭供稱，自己在犯案後從欄杆躍下是意圖輕生，可見明知從他所在樓層高度將人拋下一樓，可能造成他人傷勢嚴重而死亡，認定他具有殺人的不確定故意，因此犯行明確。

萬男律師雖請求送精神鑑定，清查案發時萬男有無因精神障礙以致無法辨識自己行為能力，但檢察官認為偵查過程中，萬男都能正常敘述，未發現有無法辨識行為等問題，認為無送精神鑑定的必要。

桃園地檢署偵結，將萬男依殺人未遂罪起訴，移審桃園地方法院後，因為萬男居無定所有逃亡之虞，目前仍羈押於桃園看守所。

依據起訴書內容，在美擔任精算師的萬男，年初偕妻子返台休養，3月18日凌晨計畫獨自返美，但妻子張女追到桃園機場第二航廈阻止，萬男卻突然將張女以「公主抱」的方式抱起，並由出境大廳三樓半的樓梯平台往下丟。

張女在摔到一樓平台後，萬男隨後也跳下重壓在張女身上，張女在被救護人員送醫後，診斷出頭部外傷併顱內出血及下頷骨粉碎性骨折、顏面撕裂傷、左髕骨骨折及腦傷後遺症等重傷害，在醫院救治17天才出院。