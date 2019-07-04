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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

勇警遭刺他拍照 警嘆：這就是你犧牲性命保護的老百姓

2019-07-04 15:36聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台鐵152次自強號昨晚行經嘉義火車站時，發生乘客刺死鐵警李承翰事件，有員警看現場畫面推測李員為保護其他旅客安全，選擇上前牽制犯嫌，令人非常鼻酸，雖然當時有乘客幫忙制伏凶嫌，但也有人忙拍照，有網友在「NPA署長室」粉專貼照，照片中有多位同車乘客隔老遠拿著手機錄影、拍照，這張照片讓許多員警心疼，大嘆，「學弟，這些就是你犧牲性命保護的老百姓！」

台鐵自強號殺警案件，最後靠著李承翰、呂姓站務理佐員跟熱心乘客通力合力，將鄭嫌逮送警局。不過，有網友在「NPA署長室」粉專貼照，在李承翰與凶嫌在狹小車廂搏命時，許多人紛紛逃離現場，照片中卻有多位同車乘客隔老遠拿著手機錄影、拍照，有如觀眾般袖手旁觀引發爭論。

有資深員警嘆，「學弟，這些就是你犧牲性命保護的老百姓！」，他的發文引起許多人感慨萬千，有人回應，誇張至極，拿手機打歹徒還差不多，有時間錄影沒時間幫忙？還有人爆粗口，不幫忙。錄個屁啊，死的不是他家人，哎，他錄到了PO文就红了，幹，這就呆丸郎。

還有人說，一開始拉扯時，車上的人個個往後退，放著學弟一人向前，真的看的令人生氣，還有人嘆，政府無能百姓無情，警察弟兄自保吧，犧牲自己太不值了。

有網友在「NPA署長室」粉專貼照，在鐵路警察李承翰與凶嫌搏命時，多位乘客隔了好幾...
有網友在「NPA署長室」粉專貼照，在鐵路警察李承翰與凶嫌搏命時，多位乘客隔了好幾排座位拿著手機錄影、拍照，引發論戰。圖/取自「NPA署長室」粉專
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自強號台鐵

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