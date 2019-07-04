嘉義年輕鐵路警遇刺殉職 高捷警也警戒：善用辣椒水保安全

2019-07-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台鐵152次自強號列車昨驚爆鐵路警察執勤遇刺重傷身亡，同樣服勤大眾運輸系統的高雄捷運警察隊也嚴加戒備執勤安全，副隊長張菊治表示，捷警警力有限，大多單警執勤，遇事一定要通報勤指單位尋求支援，切莫獨力處理，遇險時更要善用辣椒水、警棍等配備，尤其辣椒水更適合在狹小空間內運用、削弱歹徒攻擊力。

張菊治表示，警棍、手槍、辣椒水都是捷運警察基本服勤必攜配備，若真遇險，一定要善加利用以保護自身執勤安全。考量車廂空間小，人多又擁擠，掏槍制服歹徒可能波及民眾，也不好使用警棍防禦，這時辣椒水就能發揮功能，能在近距離的情況下，針對性降低歹徒攻擊能力，也不會危害周遭民眾生命安全，有利員警趁隙制服歹徒。

想到高雄捷運警察大多單警執勤，張菊治也提醒，現場狀況若真有異常，「該有的防備一定要有」，務必在第一時間通知轄區派出所、勤指中心增派警力支援，千萬不可獨力貿然接近，等支援警力到場再行動。

張菊治表示，捷運系統還有站務保全，站內也有放置長盾、圓盾、齊眉棍供抵禦，以備不時之需。

台鐵爆發鐵路警察執勤遇刺殉職案，高雄市警察局長李永癸也火速提醒捷警隊在站體、車廂內執勤時，務必要提高警覺。