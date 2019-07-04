醫學系女縱火燒死父親 南檢建請法官加重其刑

2019-07-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市劉姓女子醫學系畢業後待業中，5月15日深夜因細故與母親發生口角爭執， 翌日凌晨自備塑膠桶1個，駕駛轎車到加油站，購買500元汽油返家，將汽油潑灑在住宅1樓客廳床墊上後點火，她見狀駕車逃逸，致父親傷重不治，母親及弟弟則灼燒，檢方認她涉殺直系血親尊親屬、殺直系血親尊親屬未遂、殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅未遂4罪，建請法官從重之刑殺直系血親尊親屬論處外，認為劉女明知所居之處人口稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，請從重量刑，以儆效尤。

檢方調查，劉女引燃的火勢除向住宅左右延燒至2樓外，濃煙也伴隨火勢向上竄升至2樓，造成1樓北側窗戶輕微燻黑、1樓客廳家具及物品嚴重燒失碳化、南側車庫內部天花板、牆壁及擺設物品輕微燻黑、車庫上方夾層廚房及曬衣間上半部燒失碳化、通 往2樓之樓梯間牆面大部分燻黑、小部分燒白、2樓北側房間上半部燻黑、南側房間上半部燻黑、通往3樓樓梯間四周牆面大部分燻黑、3樓北側房間及南側雜物間上半部碳化燻黑、下半部輕微燻黑、通往4樓樓梯間四周牆面輕微燻黑。

檢方指出，這場火警造成分別居住2樓前房間弟弟、2樓後房間母親因聽聞燃燒聲響驚醒，倉促下樓逃生，致弟弟受有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害，母親則受有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33%、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷害。

但居住2樓後房間的父親因火勢猛烈且濃煙密布而未能逃出，並因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙 傷併吸入性嗆傷而死亡。消防局獲報，凌晨4時28分許消防人員即時到達現場灌救，4時45分許撲滅火勢，

檢方表示，劉女犯刑法第173條第3項、第1項放火燒燬現供人使用之住宅未遂、第272條第1項之殺直系血親尊親屬、第272條第2項、第1項之殺直系尊血親未遂及第271條第2項、第1項殺人未遂等4罪嫌。劉女係以一行為涉犯上開4罪嫌，為想像競合犯，檢方建請法官從重之刑殺直系血親尊親屬罪論處。