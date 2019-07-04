預防直播主號召網友聚眾違反秩序 警檢討出兩關鍵作為

2019-07-04 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市日前發生直播主號召網友討伐疑虐童保母案，當天引起激烈的警民衝突。轄區太平警分局昨天提出檢討報告，認為如何在第一時間掌握直播主訊息，並在號召來的群眾迅速增加時，警力能夠迅即增援，是往後處理類似事件的兩個關鍵。

據了解，警方檢討該案認為，直播主透過網路號召，常能夠迅即聚集群眾，使得人數一下暴增至2、3百人，若是現場警力不足，將難以應付。因此，第一時間掌握直播主動態，是警方必須掌握的第一道關卡。

當直播主到了現場持續透過網路進行直播時，雖說這是個人通訊自由，但警方仍可以視其有無違反社會秩序維護法情形，予以強制帶離，或依警察職權行使法盤查其身分，若「無法查證身分時，警察得將該人民帶往勤務處所查證」也是依法得以施實的作為。

警方也發現，直播聚眾，很可能由原先的小規模迅速膨脹為更大規模的群眾事件，因此處理方式和規格都有所不同，例如人少若有鬥毆，警方可逕行逮捕，但若是大型群眾事件，在群眾有明確訴求下，槍械使用不宜，但警棍、盾牌、辣椒水等就必須齊備。