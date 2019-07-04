親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

預防直播主號召網友聚眾違反秩序 警檢討出兩關鍵作為

2019-07-04 12:44聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市日前發生直播主號召網友討伐疑虐童保母案，當天引起激烈的警民衝突。轄區太平警分局昨天提出檢討報告，認為如何在第一時間掌握直播主訊息，並在號召來的群眾迅速增加時，警力能夠迅即增援，是往後處理類似事件的兩個關鍵。

據了解，警方檢討該案認為，直播主透過網路號召，常能夠迅即聚集群眾，使得人數一下暴增至2、3百人，若是現場警力不足，將難以應付。因此，第一時間掌握直播主動態，是警方必須掌握的第一道關卡。

當直播主到了現場持續透過網路進行直播時，雖說這是個人通訊自由，但警方仍可以視其有無違反社會秩序維護法情形，予以強制帶離，或依警察職權行使法盤查其身分，若「無法查證身分時，警察得將該人民帶往勤務處所查證」也是依法得以施實的作為。

警方也發現，直播聚眾，很可能由原先的小規模迅速膨脹為更大規模的群眾事件，因此處理方式和規格都有所不同，例如人少若有鬥毆，警方可逕行逮捕，但若是大型群眾事件，在群眾有明確訴求下，槍械使用不宜，但警棍、盾牌、辣椒水等就必須齊備。

警方說，該件網友討伐疑虐童保母案，最終順利落幕，太平警分局事後也依蒐證影帶偵辦10餘人，此案已成為台中警方處理類似案例的教材。

台中市太平警分局檢討要預防直播主藉號召群眾滋事，第一時間掌握直播主動態是第一道關...
台中市太平警分局檢討要預防直播主藉號召群眾滋事，第一時間掌握直播主動態是第一道關卡。記者黃寅／攝影
分享
台中市太平警分局檢討要預防直播主藉號召群眾滋事，迅即增援警力是重要的第二件事。記...
台中市太平警分局檢討要預防直播主藉號召群眾滋事，迅即增援警力是重要的第二件事。記者黃寅／攝影
分享

直播主警察

相關新聞

犯嫌身藏2把刀　警懷疑動機不單純

2019-07-04 12:18

為150元房租爭議 男持刀殺死房東判無期徒刑

2019-07-04 12:12

媳婦發病虐殺9旬公公獲無罪 夫諒解：願當監護人照顧

2019-07-04 12:02

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

受管中閔兼職案影響也被公審？ 翁啟惠：兩者沒有關聯

2019-07-04 10:07

公懲會公開審翁啟惠再審案 辯論2爭點

2019-07-04 08:57

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

不滿遊藝場員工服務態度 男子持滅火器行搶被判刑1年

2019-07-03 21:41

台電「危言聳聽」？ 中市府要4號機除役

2019-07-03 18:05

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

翁啟惠遭申誡提再審 公懲會明也公開審理

2019-07-03 16:41

防逃條款三讀！判刑2年以上確定 檢察官可不傳喚就拘提

2019-07-03 16:17

虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺「臟器外露」 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

影／台鐵嘉義喋血畫面曝光！勇警奪刀壓制遭刺 肚破急救未脫險

2019-07-03 23:04

男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52

台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

台鐵嘉義喋血案 列車長回憶：他想跟警察拚了

2019-07-03 23:24

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

影／嘉義警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

2019-07-04 00:30

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

嘉義員警一人上火車排解糾紛遇刺 鐵路警察檢討

2019-07-03 23:38

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

25歲勇警是家中獨子 家屬悲慟 鄭嫌稱列車長找他麻煩

2019-07-04 11:02

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

嘉義勇警遭刺死 警界鼻酸：未開槍，因為他想保護旅客

2019-07-04 11:28

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

嘉義車站男子持刀傷警 台鐵：乘客已全安排轉乘

2019-07-03 22:18

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

19歲男性侵金錢豹酒女 賠60萬元和解

2019-07-03 22:03

東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47

男子刺傷鐵路警 警方：他情緒不穩、突然拿刀刺人

2019-07-03 22:35

補票糾紛 自強號乘客刺傷警員

2019-07-04 00:15

假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑

2019-07-03 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top