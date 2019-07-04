犯嫌身藏2把刀 警懷疑動機不單純

2019-07-04 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



鄭姓男子昨晚從高雄搭火車北上，自強號152次號列車長沿著車廂查票，發現鄭姓男子的車票非自強號列車，要求他補價差，鄭男開始情緒不穩、大聲咆哮，列車長通報指揮中心，鐵路警察嘉義派出所李姓警員上車牌出糾紛，卻不幸被刀刺傷，傷重不治身亡；警方從鄭男身上起出2把刀，懷疑動機不單純，鄭男咆哮「列車長找麻煩」、「有計畫性的…」。

據了解鄭姓男子（54歲）為台南人，從事冷氣工，身上藏有2把刀，警方懷疑動機不單純，「誰出門會帶兩把刀！」外傳鄭男有躁鬱症且停藥2年，警方表示無相關資料，正釐清犯案動機。

鄭姓男子昨天晚間在高雄火車站買票要北上，但並非是自強號152車次的票；列車長逐一檢視旅客的車票，在第三車廂發現鄭姓男子車票有誤，要求補價差，鄭男不從；列車長請他在嘉義站下車，他本來也說好，但未料他開始從第三車廂跑到第四車廂，變跑邊咆哮，他們才立刻請警方上車。

鄭男看到李姓員警上車，感覺來者不善，從腰包拿出水果刀，李員看到對方持有刀械，旁邊又有其他旅客、車廂內空間狹小，選擇近身肉搏、奪刀。過程中李員腹部中刀，經一夜的搶救，輸1萬8000CC的血，今早仍宣告不治。