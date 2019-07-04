親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

犯嫌身藏2把刀　警懷疑動機不單純

2019-07-04 12:18聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

鄭姓男子昨晚從高雄搭火車北上，自強號152次號列車長沿著車廂查票，發現鄭姓男子的車票非自強號列車，要求他補價差，鄭男開始情緒不穩、大聲咆哮，列車長通報指揮中心，鐵路警察嘉義派出所李姓警員上車牌出糾紛，卻不幸被刀刺傷，傷重不治身亡；警方從鄭男身上起出2把刀，懷疑動機不單純，鄭男咆哮「列車長找麻煩」、「有計畫性的…」。

據了解鄭姓男子（54歲）為台南人，從事冷氣工，身上藏有2把刀，警方懷疑動機不單純，「誰出門會帶兩把刀！」外傳鄭男有躁鬱症且停藥2年，警方表示無相關資料，正釐清犯案動機。

鄭姓男子昨天晚間在高雄火車站買票要北上，但並非是自強號152車次的票；列車長逐一檢視旅客的車票，在第三車廂發現鄭姓男子車票有誤，要求補價差，鄭男不從；列車長請他在嘉義站下車，他本來也說好，但未料他開始從第三車廂跑到第四車廂，變跑邊咆哮，他們才立刻請警方上車。

鄭男看到李姓員警上車，感覺來者不善，從腰包拿出水果刀，李員看到對方持有刀械，旁邊又有其他旅客、車廂內空間狹小，選擇近身肉搏、奪刀。過程中李員腹部中刀，經一夜的搶救，輸1萬8000CC的血，今早仍宣告不治。

外界質疑李姓員警執勤未穿防彈衣，鐵路警察局高雄分局長陳順和解釋，按相關規定，鐵路警察在站內巡邏時不需著防彈衣，執行「靖鐵專案」時才需穿防彈背心，未來會研擬修正規定，且執勤人員到列車上排除糾紛時，2人以上作業，確保員警安全。

台鐵發生喋血案，刺死鐵路警察局嘉義派出所李姓員警的鄭姓男子身藏2把水果刀，警方懷...
台鐵發生喋血案，刺死鐵路警察局嘉義派出所李姓員警的鄭姓男子身藏2把水果刀，警方懷疑動機不單純。記者姜宜菁／攝影
分享
台鐵發生喋血案，刺死鐵路警察局嘉義派出所李姓員警的鄭姓男子身藏2把水果刀，警方懷...
台鐵發生喋血案，刺死鐵路警察局嘉義派出所李姓員警的鄭姓男子身藏2把水果刀，警方懷疑動機不單純。記者姜宜菁／攝影
分享

列車警察自強號

相關新聞

翁啟惠遭申誡提再審：無法承受的重中之重

2019-07-04 12:22

為150元房租爭議 男持刀殺死房東判無期徒刑

2019-07-04 12:12

媳婦發病虐殺9旬公公獲無罪 夫諒解：願當監護人照顧

2019-07-04 12:02

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

受管中閔兼職案影響也被公審？ 翁啟惠：兩者沒有關聯

2019-07-04 10:07

公懲會公開審翁啟惠再審案 辯論2爭點

2019-07-04 08:57

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

不滿遊藝場員工服務態度 男子持滅火器行搶被判刑1年

2019-07-03 21:41

台電「危言聳聽」？ 中市府要4號機除役

2019-07-03 18:05

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

翁啟惠遭申誡提再審 公懲會明也公開審理

2019-07-03 16:41

防逃條款三讀！判刑2年以上確定 檢察官可不傳喚就拘提

2019-07-03 16:17

虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺「臟器外露」 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

影／台鐵嘉義喋血畫面曝光！勇警奪刀壓制遭刺 肚破急救未脫險

2019-07-03 23:04

男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52

台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

台鐵嘉義喋血案 列車長回憶：他想跟警察拚了

2019-07-03 23:24

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

影／嘉義警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

2019-07-04 00:30

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

嘉義員警一人上火車排解糾紛遇刺 鐵路警察檢討

2019-07-03 23:38

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

25歲勇警是家中獨子 家屬悲慟 鄭嫌稱列車長找他麻煩

2019-07-04 11:02

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

嘉義勇警遭刺死 警界鼻酸：未開槍，因為他想保護旅客

2019-07-04 11:28

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

嘉義車站男子持刀傷警 台鐵：乘客已全安排轉乘

2019-07-03 22:18

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

19歲男性侵金錢豹酒女 賠60萬元和解

2019-07-03 22:03

東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47

男子刺傷鐵路警 警方：他情緒不穩、突然拿刀刺人

2019-07-03 22:35

補票糾紛 自強號乘客刺傷警員

2019-07-04 00:15

假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑

2019-07-03 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top