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達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

為150元房租爭議 男持刀殺死房東判無期徒刑

2019-07-04 12:12聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市游姓男子去年9月因為積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又講不過人家，竟買水果刀將人刺死，事後還把凶器丟到土地公廟，稱這樣做是為了「消業障」，今天被新北地院 殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴

檢警調查，35歲的游男友毒品、竊盜和殺人未遂等前科，是永和地區的治安列管人口。他因為工作不穩定，付不出一個月9000元的房租，與房東約定了日繳300元後入住，但還是經常拖延遲繳，導致雙方多次爭吵。

今年9月16日，游男只付了150元，被房東鎖在門外。他跑去找對方理論並要求開門，被對方以強硬態度拒絕，因此心生不滿，隨即跑到雜貨店買刀、買酒就折返行凶；房東遇刺後雖跑到屋外向路人求救，但因為左胸中刀，最後仍失血過多死亡。

「自己雖然有吸毒，但沒有瘋到會取人性命，整起事件是意外。」法庭上，游男表示自己只是一時氣憤，想嚇嚇對方，沒有殺人意圖，但因為其警詢時曾坦承殺人犯行，還說丟凶刀是為了消業障，前後說詞反覆，因此未被採信。

檢方調查，死者左胸刀傷深達14公分，與水果刀刀身長度差不多，幾乎整把刀都插進死者體內，且證人也指游男在與房東爭吵時曾面露凶光，因此依法將他起訴；法院審酌游有多項前科，構成累犯，最後判他無期徒刑。

新北市游姓男子（右）去年9月因為積欠150元房租，被房東鎖在門外，出門買了水果刀...
新北市游姓男子（右）去年9月因為積欠150元房租，被房東鎖在門外，出門買了水果刀就折返將人刺死，今天被新北地院依殺人罪判處無期徒刑。本報資料照片
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