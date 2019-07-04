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媳婦發病虐殺9旬公公獲無罪 夫諒解：願當監護人照顧

2019-07-04 12:02聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

戚姓女子去年連續2天凌虐高齡97歲的杭姓公公，不僅沖冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放置冷凍雞肉，涉犯傷害致死罪。士林地方法院今日宣判，合議庭認為戚姓女子罹患思覺失調症，案發時無法辨識行為違法，宣判無罪，並令入相當處所監護5年。全案可上訴。

戚女去年12月20日、21日，連續兩天不滿公公不回房午睡，強拉公公到浴室，在冬天裡沖冷水，還拉扯推擠，導致他多次撞擊浴室內硬物，更壓制公公、放冷凍雞肉、噴殺蟲劑後離去，期間內在看護協助他更衣，隔天再用同手法沖冷水，導致公公死亡。

戚女曾因精神疾病住院治療紀錄，丈夫也稱案發前半年沒有正常服藥，曾被強制送醫，母親也稱案發後，她有拿刀要殺母親的行為。

全案經北市聯合醫院陽明院區精神鑑定，戚女長期出現交替躁鬱症、憂鬱症狀，，認知功能及社會功能有部分障礙，罹患雙極型慢性情感型思覺失調症，案發當時即出現幻聽、被控制妄想等病狀，導致精神發生嚴重缺陷，無法理解及判斷現實事務、妨害被告邏輯推理。

戚女在審理期間，因精神治療沒有病識感，服藥不規則、有飲酒習慣，酒後精神狀態更不穩，醫師建議強制住院接受精神治療，用以緩和病狀和戒除酒精。法院審酌，需長期監護治療，預防再度出現類似本案憾事。

士林地方法院依照精神鑑定，認為戚女因精神障礙能辨識行為違法，依照刑法第19條規定，依法判處無罪，並令入相當處所施以監護5年。

今上午宣判後，戚女丈夫杭先生，也就是死者家屬，得知無罪宣判後指出出，「認識她超過8年，一直知道情況」，可以諒解她，這段時間一直有到醫院探望戚女，未來願意擔任她的監護人。

今日戚女母親和親友到法院聆判，審判長宣判無罪後，家屬情緒激動不已，老婦人在法庭外的走廊雙手合十，宛如向上天道謝，眼角也泛淚光。曾在法庭上擔任輔佐人的戚女母親，難掩激動，在法院外說，「我的小孩還在住院治療，慢慢知道發生的事情，她真的很痛苦，往後的日子還是很艱辛」。

戚母哽咽地說，感謝法扶律師周信宏的協助，在家屬最無助時，給予強大的精神支持，「不然活不到現在！」如今判決無罪，也希望女兒在專業的醫師協助回歸正常生活。

戚母在聆判後情緒激動。記者蕭雅娟／攝影
戚母在聆判後情緒激動。記者蕭雅娟／攝影
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思覺失調症

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