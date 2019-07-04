桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陸裔美籍萬姓男子今年3月18日在桃園機場第2航廈和張姓妻子大吵，竟在樓梯間用公主抱方式，將張抱起丟下樓，自己再跟著往下跳，張女腦出血、下巴粉碎骨折，搶救才撿回一命，萬也肋骨斷了2根；檢方訊時，他供稱「和老婆吵架很生氣，沒想太多」，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，萬男（32歲）17日深夜原要搭機飛往美國，18日凌晨12點多卻和老婆起爭執，一氣之下在第2航廈出境4樓南側樓梯迴轉平台，將妻子抱至樓梯欄杆上方在拋下，導致她摔落1樓樓梯間隙，自己隨後也跟著爬上欄杆跳下。

張妻重摔腦出血、下巴粉碎骨折陷入昏迷，送醫搶救撿回一命，萬肋骨、腰椎也骨折，但意識清楚被檢方依殺人未遂罪嫌聲押，法院18日11點多裁準。

檢方訊時，萬坦承把老婆拋下樓，但否認有殺人犯意，辯稱說當時很生氣，沒想那麼多，後來自己從欄杆上躍下，是因為自己開始意識到發生什麼事，覺得如果妻子過世的話，他活下去也沒有什麼意義。

醫院診斷指出，張女在醫院治療期間，接受左手骨折、顏面骨折手術，經多次門診治療，原情緒初期波動及記憶缺損略有改善，但仍需要後續追蹤。

現場監視器也拍下作案過程，且萬在偵訊時也說，當時跟著跳下去是意圖輕生，可見他已能預見把人丟下樓，可能造成他人嚴重傷勢致死，認定其行為具有不確定殺人故意。

萬的辯護律師雖請求將萬送精神鑑定，確認他在案發當下有無因精神障害導致不能辨識其行為違法，或欠缺辨識行為能力、顯著降低等情形。