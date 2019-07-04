嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台鐵152次自強號列車昨晚8時許在嘉義火車站發生乘客欲逃票，揮刀攻擊前往處理的李姓鐵路警察，李今天上午宣告不治。台中市蕭姓資深警官昨天觀看相關媒體報導與影像後，也在今早趁案例向同仁宣導，警棍是警察的固定配備，當遇到歹徒持手器械時，不要用徒手的方式與歹徒搏鬥，利用警棍創造與歹徒之間的距離，並適時拖延時間，通報其他同仁到場，減少讓自己涉入險境的機會。

蕭姓警官表示，十分惋惜警界又少了一名新血，不過他也趁機會向同仁宣導，過去他執勤時，也曾遇到歹徒持有藍波刀的案件，當時他就拿出警棍， 一邊與歹徒交談，除了和緩歹徒情緒外，也視時機通報其他同仁到場支援，執勤時拿出警棍，也能有效遏阻歹徒，若歹徒有進一步危險攻擊的動作時，警棍也可以馬上因應，創造時間、空間。

蕭姓警官認為，並不清楚昨天列車長如何向勤務中心通報，不過若通報的資訊更充分，例如不是只提到歹徒想逃票，與車務人員有糾紛，而是明確提到歹徒有刀等更多的細節資訊，也能讓前往處理的警員，提前意識到，將會遇到什麼樣的狀況，而有心理準備提前因應，情急之下的當下判斷，往往會誤判情勢而產生危險。

蕭姓警官表示，台中市警局現行配置的警棍都不用甩，只要拉出就可使用，面對狹小的空間，只要警員視現地狀況，都能夠適時運用，如果真的情急之下，無法抽出警棍，也不能以徒手方式，與歹徒搏鬥，而是看現場有無可利用的物品，或是身上配置的辣椒水去做因應。