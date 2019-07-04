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公懲會公開審翁啟惠再審案 辯論2爭點

2019-07-04 08:57聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前中研院院長翁啟惠因捲入浩鼎案被迫請辭，士林地檢署前年1月偵結起訴，監察院當年7月也以9：0票數彈劾翁，但士林地院去年判翁無罪，檢方未上訴而告確定。公務員懲戒委員會今年4月3日以翁未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突之情事判他申誡，翁不服而提再審。公懲會繼前天公開審理台大校長管中閔兼職案外，翁案也開放旁聽。

公務員懲戒案件原則上不公開審理，但公懲法第44條但書規定「合議庭認有公開之必要或被付懲戒人聲請公開並經許可」將公開審理，管、翁案都被公懲會認定是社會重大矚目案件而「主動」公開。因翁案事實調查已齊全，今天再審是翁與監察院再就2項爭點攻防，直接行言詞辯論。

監察院2017年通過彈劾，認定翁啟惠有未據實申報財產、沒揭露利益衝突情事、同意收取150萬股技術股、低價認購3千張浩鼎股票、委託浩鼎董事長張念慈買股、不當協助張念慈成立的潤雅公司派員至中研院無償學習技術、以個人名義私下與潤雅簽訂材料移轉契約、對外發表攸關浩鼎公司及解盲評論並公開謊稱未購買浩鼎公司股票等8項違失。

公懲會則認定翁違失2項，一是翁任中研院長，依公職人員財產申報法規定應如實申報財產，但翁以浩鼎股東鄭秀珍名義取得529張浩鼎股票，2012年12月23日向監察院申報財產時卻未據實申報。此外，翁啟惠以鄭秀珍、女兒翁郁琇名義取得3529張浩鼎股票，2014年中研院與浩鼎公司簽訂「大規模酵素合成寡醣」專屬授權契約，翁是專案創作人，應揭露可能發生的利益衝突，但他未揭露，違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則。

在刑事無罪確定後被判申誡，翁啟惠認為公懲會「有嚴重誤解事實之情事」，2009年至2012年間，為表示對自己技術的支持，接受好友張念慈建議，用受益人為兩位子女的家庭信託基金陸續購買浩鼎股票，並明確交代這些投資都是要給子女的。但在張代為購買的過程中，因交易程序種種限制，將翁已贈與給成年子女的股票暫時分別登記在法人代表名下。翁認為，既然這些股票早已贈與給子女，並非他或太太的財產，不論張念慈如何登記，都不應該在他申報財產的範圍內，他也無權揭露或申報成年子女的任何財產。

至於「未揭露可能發生利益衝突之情事」的申誡理由，翁指依據中研院多年來的規定，技轉程序最後由副院長決行，院長沒有任何執行技轉的職權，他在技轉案中唯一的身分是「創作人」，是以創作人身分，在接受智財處徵詢時才表示專業意見並提供建議，而不是以「院長」這個行政職務參與或指導技轉程序。

前中研院長翁啟惠因捲入浩鼎案，遭公務員懲戒委員會判申誡，他提再審，公懲會今公開審...
前中研院長翁啟惠因捲入浩鼎案，遭公務員懲戒委員會判申誡，他提再審，公懲會今公開審理。本報資料照片
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翁啟惠張念慈浩鼎

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