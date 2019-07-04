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嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

鐵路警察嘉義派出所李姓警員昨晚接獲通報，到自強號152次列車上處理補票糾紛，不慎被鄭姓男子持刀刺傷，李員送醫緊急搶救，今早8點27分宣告不治。

嘉義基督教醫院表示，李員到院時一度沒生命跡象，腹部有5公分的刀傷，醫護人員緊急搶救，恢復呼吸心跳，送開刀房。

李員一夜與死神拔河，初估輸了1萬多C.C的血，轉送加護病房觀察，今早7點半，失去心跳，8點27分宣告不治，至於死亡原因待檢方調查釐清。

鐵路警察嘉義派出所李姓警員昨晚接獲通報協助排除補票糾紛，腹部中刀，經一夜搶救仍不...
鐵路警察嘉義派出所李姓警員昨晚接獲通報協助排除補票糾紛，腹部中刀，經一夜搶救仍不治。圖/本報系資料照
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