嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



鐵路警察嘉義派出所李姓警員昨晚接獲通報，到自強號152次列車上處理補票糾紛，不慎被鄭姓男子持刀刺傷，李員送醫緊急搶救，今早8點27分宣告不治。

嘉義基督教醫院表示，李員到院時一度沒生命跡象，腹部有5公分的刀傷，醫護人員緊急搶救，恢復呼吸心跳，送開刀房。