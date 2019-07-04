影／警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

台南市54歲鄭姓男子今天從台南搭自強號欲北上，因補票糾紛，昨晚8時許在嘉義站時持刀刺傷李姓警員，民眾拍下李男送醫畫面，李神情痛苦，臉色蒼白救護人員已將他衣服撕開，並初步包紮治療，將他送上長背板時，一旁乘客不斷對著他喊「加油、加油」，李被送出車廂後，畫面可見，鄭姓男子已被制伏，趴在車箱外地版。

李姓警員（25歲）當時見鄭男亮刀，立刻用雙手壓制鄭的手腕，始終沒放手，列車長大喊「他有刀、他有刀」，後方站務人員呂秉諭立即捶打鄭的背部，其他乘客也上前制伏，都不知當時李員已遭刺傷。

李員是警專31畢業、嘉義人，工作5年多，工作表現佳常常受到分局表揚，他被送往嘉義基督教醫院時，一度失去呼吸心跳，刀傷5公分，臟器外露，院方緊急做心肺復甦術，他才恢復意識，但仍未脫離險境，還在開刀房急救，同仁都守候在醫院外，焦急萬分。

傅姓列車長說，當時鄭男沒有買票，請他在嘉義站下車，他本來也說好，但未料他開始從第三車廂跑到第四車廂，邊跑邊咆哮，印象中當時他還沒帶刀，但他們立刻請警方上車，他還說「要和警察拚了」，扭打中刺傷警員。