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嘉義站乘客持刀傷警 影響830人、延遲90分鐘

2019-07-03 23:23聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵嘉義車站今晚約8時50分接獲指揮中心通報，自強號列車152車次有補票糾紛，一名乘客疑似情緒不穩，持刀刺傷路警，該警已送醫院急救。台鐵已將本案轉交鐵路警察局偵辦，該車乘客全安排轉乘，影響4列次及830名乘客，累計延遲90分鐘。

台鐵表示，該列車第四車有一名無票乘客，對其他乘客咆哮，經路警上車處理後，該乘客持刀刺傷路警，之後遭到路警、站務員及車長制伏。目前原車留置嘉義站等候路警蒐證，152車次乘客全部換乘374次至彰化站後轉乘，由彰化另編組152次晚55分特開。本次總計影響4列次、90分、旅客約830人。

自強號列車152車次上一名男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
自強號列車152車次上一名男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
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