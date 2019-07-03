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男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52聯合報 記者姜宜菁李承穎╱即時報導

台鐵嘉義車站今晚8點50分接獲指揮中心通報，自強號列車152車次有補票糾紛，警方立刻到嘉義火車站第二月台等待列車進站，警方抵達現場時，該男子疑似情緒不穩，持刀刺傷一名李姓警員，李姓警員被刺傷後一度失去呼吸心跳，臟器外露，送醫後目前還在開刀房急救中。

據了解，傷人的54歲鄭姓男子搭乘自強號152車次從台南北上到嘉義，期間列車長查驗票，但他不願補票，雙方起爭執，晚間8點42分列車停在嘉義站，列車長請警方上車處理，鄭見李姓警員上前盤查，拿出水果刀刺傷李員右腹部，其他乘客及民眾見狀，將鄭壓制，李姓警員送往嘉義基督教醫院急救，警方目前將鄭男依殺人罪嫌偵辦中。

鐵路警察局嘉義派出所長丁勝豐受訪表示，所內在台鐵152車次進站前接獲通報，指第三節車廂有補票糾紛，列車在晚上約8點45分進站，他和李姓警員在8點50多分上車處理時，鄭姓男子因為 補票糾紛，跟站務員對話大聲、情緒不穩，忽然間拿刀刺傷李姓警員腹部，當下站務人員和旅客幫忙制伏，李現在送醫急救中。

李姓警員被刺傷後一度失去呼吸心跳，臟器外露，目前還在開刀房急救。

傅姓列車長說，當時鄭男沒有買票，請他在嘉義站下車，他本來也說好，但未料他開始從第三車廂跑到第四車廂，邊跑邊咆哮，他們才立刻請警方上車。

自強號列車152車次上一名鄭姓男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
自強號列車152車次上一名鄭姓男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
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自強號列車152車次上一名鄭姓男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
自強號列車152車次上一名鄭姓男子因補票糾紛，刺傷處理員警。記者李承穎／攝影
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嘉義火車站驚傳隨即砍人事件，警方澄清是補票糾紛，男子持刀刺傷處理員警。圖／擷取臉...
嘉義火車站驚傳隨即砍人事件，警方澄清是補票糾紛，男子持刀刺傷處理員警。圖／擷取臉書
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嘉義火車站驚傳隨即砍人事件，警方澄清是補票糾紛，男子持刀刺傷處理員警。圖／擷取臉...
嘉義火車站驚傳隨即砍人事件，警方澄清是補票糾紛，男子持刀刺傷處理員警。圖／擷取臉書
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列車火車站自強號

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