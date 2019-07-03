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殺母卻稱非親生想鑑定血緣 律師：該做精神鑑定

2019-07-03 21:35聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子吳文榮與母親口角，回房間拿之前當裝潢工用的鐵鎚猛砸母親頭部，用鐵鎚手柄部分勒斃母親，還不理母親死活回房玩手遊。吳父覺得怪怪的，赫見妻子已氣絕身亡。宜蘭地院依殺害直系尊親屬罪，判吳無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院今行準備程序，吳表示父母對他不好，聲請做血緣關係鑑定，律師則向法官表示「請送精神鑑定」。

42歲吳文榮長期失業在家，認為父母從小對他不好，長期與家人疏離。去年8月5日凌晨1點，吳從3樓的房間走下來，到1樓廚房想要找東西吃，與吳母口角。

當時吳母正在廚房準備冰料，碎念兒子不好好工作，又質疑他偷錢，兩人大吵。吳回房，拿出35公分長的鐵鎚，下樓猛砸母親頭部及後腦勺，再用鐵鎚手柄部分壓勒吳母頸部導致窒息死亡。

吳說，從小母親就對他不好，會罵他、無緣無故會說東西是他弄壞的，已經讓他覺得習以為常，但他從來沒有想過要對母親怎麼樣，他只知道躲在房間盡量不要讓母親碰到，就不會被罵，「母親看我的眼神很糟」等語。

但家人則表示，吳文榮不事生產，沒錢就向哥哥要，他會破壞家中物品、偷竊財物，有拿鐵鎚的暴力傾向；他平常都一個人關在房間，不太跟家人打交道。

吳的律師辯護，吳長期受父母不公平對待、言語暴力，導致吳可能產生重大精神疾病或影響人格發展。宜院合議庭認為，根據台北榮民總醫院員山分院精神鑑定報告，吳犯案時無欠缺辨識或行為能力。

宜院審酌，吳不管母親養育之恩，竟因不滿管教方式，罔顧人倫弒母，手段凶殘，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

高院今開庭時，吳文榮表示有心悔改，而母親非單單只對他不好，哥哥也有相同的遭遇，他聲請做與母親的血緣關係鑑定。法官詢問原因何在？吳說，在家自覺像個外人，「不是他們的小孩」，父親也常誣賴他。律師聞言，請求法官將吳送精神鑑定，檢察官則表示請法官依法審酌。

律師提出由台大醫院、台北市立聯合醫院松德院區做精神鑑定，高院合議庭將再裁定。

男子吳文榮拿鐵鎚攻擊母親，一審被依殺害直系尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。案...
男子吳文榮拿鐵鎚攻擊母親，一審被依殺害直系尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。案件上訴台灣高等法院中。記者王宏舜／攝影
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台大醫院偷竊榮民

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