貪上億回扣 鴻海子公司前協理判賠千萬元

2019-07-03 18:27 中央社 新北3日電



鴻海。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海精密工業公司的子公司富泰華工業翁姓前協理，涉嫌向合作廠商要「好處費」，獲利新台幣上億元，鴻海向翁男求償1000萬元，新北地院判翁男賠鴻海1000萬元，可上訴。

判決指出，翁男原任職於鴻海精密，經指派前往深圳富士康觀瀾科技園的富泰華擔任產品開發部門協理，卻偕同公司設計部經理，以約定洩漏打樣規格參數、私自篡改測試驗收結果、建議與指示公司以高於市場價格採購廠商產品等方式條件，要求合作廠商給「好處費」。

判決指出，合作廠商在2012年至2014年間，共給付約人民幣2792萬餘元（約新台幣1億2782萬元），並為翁男女友、經理妻子買社保，總計約給付人民幣2799萬餘元（約新台幣1億2814萬元）。

案經中國廣東省深圳市中級人民法院審理後，判翁男8年徒刑、經理8年2個月徒刑，鴻海因此以翁男違反當初所簽的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」求償新台幣1000萬元。

鴻海並指，公司可請求款項超過1000萬元，因考量曾合作之情，願理性商談，僅先求償1000萬元，翁男則主張，鴻海應提出約定書正本而非影本，且違約返還「最近3年」報酬是指「自通知時起回推3年」，故應從起訴狀送達日起算，依此來算，他這3年並未領取鴻海任何報酬。

新北地方法院審理認為，鴻海應提出的約定書是翁男本人簽名無誤，另「最近3年」是指翁男從鴻海實際領取報酬的最末3年計算，報酬共1443萬餘元，鴻海請求給付1000萬元，當屬有據，今天判翁男得賠鴻海1000萬元。