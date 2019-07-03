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獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局在今年3月間傳出警槍走火案件後，上月再傳警槍走火案件，經查是去年才剛從警專畢業後，支援市刑大辦案的警員，該名警員疑在裝備保養時，不慎「擦槍走火」，幸好未造成人員傷亡；台中市警局證實確有此事，已針對涉案警員祭過處分，且在案發後要求各單位加強訓練，強調警槍走火都是人員操作不慎導致。

經查，涉警槍走火同仁是去年畢業剛分發到台中市警局服務的「新血」，並被分配到刑事警察大隊支援，上月間因該名警員任職的單位要裝備檢查，警員在清理PPQ M2型手槍時，疑因操作不慎走火，當場嚇壞其他同事，幸好未造成其他人員受傷，但全案涉嫌行政疏失，已函請台中市警局督察室議處，全案將依規定記過處分。

台中市警局訓練科表示，案發後已要求各單位加強訓練，落實槍械使用的相關SOP，避免警槍走火意外再度發生。

台中市警局在今年3月間就傳出第一起警槍走火案件，台中市警局第五分局裘姓副所長，因未依照繳領槍械準作業程序，先卸除彈匣、清點子彈，就進行清理槍枝，造成槍枝走火，清槍桶內誤擊出一發子彈，幸無人傷亡，當時裘使用也是新配發的PPQ M2型手槍。

台中市警局去年4月全面配發新款警槍PPQ M2型手槍，並針對全市持槍警員進行測驗、訓練、配發槍證，有基層在領槍時就戲稱「最會走火的新槍」，今年迄今台中市警局已發生2起警槍走火案件。

台中市警局再傳警槍走火案件，不慎走火的警員使用的是新配發的PPQ M2型手槍（右...
台中市警局再傳警槍走火案件，不慎走火的警員使用的是新配發的PPQ M2型手槍（右）。圖／本報資料相片
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台中市槍枝警察

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