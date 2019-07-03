台電「危言聳聽」？ 中市府要4號機除役

2019-07-03 18:05 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市環保局長吳志超直接指明，要求中火4號機必須除役，否則不予展延發電。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

台中市府不甩台電「電力會不足」的威脅，決定台中火力電廠提出9號燃煤機組展延申請時，應加註要求中火4號機除役，否則不核准展延。環保局長吳志超指出，這是危言聳聽，因為扣除將除役的機組發電量，台電還多出251.4萬瓧的電力，不會有缺電之虞。

台電：電力將不足

針對台中市長盧秀燕日前在市政會議裁決，請環保局落實要求中火減煤4成、並調配空污季與非空污季的燃煤量。台電發出聲明指出，中央的能源轉型政策是「增氣減煤」，中火原本規劃燃煤用量從今年的1600萬噸減至明年的1260萬噸，這已是不易達到的目標，如今台中市府要求明年減至1104萬噸，將造成供電嚴重不足。

台中市新聞局為此特別在3日下午召開記者會，由新聞局長吳皇昇與環保局長吳志超出面「反擊」，認為台電避而不談已新增機組的發電量，製造供電不足的假象說法是「危言聳聽」。

吳志超以圖表說明台電近兩年新增機組的供電量，再扣除預計除役的機組發電量，指出台電仍將可以多出250餘萬瓧的電力。他說，台電不能明明有足夠的新發電機組，卻刻意不提出詳細發電量，讓台中市民繼續處於呼吸燃煤發電的污濁空氣中。

「展延」須先「除役」

新聞局指出，在台電近年共新增六部機組、淨增發電量已達250萬瓧之下，本就應該將污染舉世聞名的中火燃煤發電加以減量，豈能繼續污染台中的天空。中央必須重新檢討能源配置，不能由台中市民長期承受嚴重的空氣污染排放。

在台電不斷的刻意以發電不足為理由，拒絕配合台中市政府的減煤要求下，吳志超直接指明，7月10日前中火9號機組就要提升展延申請；其餘機組則在年底前須提出展延申請。環保局將要求，中火想獲得展延許可，先決條件是讓4號機除役，並在明年減煤至1104萬噸，否則將不予同意展延。

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