親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣沿海地區一所小學，今天上午發現一人躺在廁所內，有多人看到都還為是流浪漢跑來學校睡覺，不以為意，直到一名老師覺得有異，趨前探看，才發現這名躺在廁所的男子已無氣息，趕緊報案，查出男子住學校附近，是出獄不久的毒品列管人口，可能因身體不適暴斃廁所，警方正調查釐清中。

「幸好放暑假，沒嚇到孩子」今天早上這所小學一如往常很多民眾來晨間運動，此外也有人來參加社團活動，當時陸續有人曾進去上廁所，就看到這名男子，躺在一間間廁所的門前，睡態安詳，所以大家都以為只是流浪漢睡覺，也沒人多理會，或去吵醒他。

據一位去運動的人表示，走進廁所就可看到男子躺在地上，因學校常有流浪漢，大家不以為意，上完廁所就離開，儘量不出聲怕吵醒他，讓他「繼續睡」。

直到今天上午10點左右，一名黃姓老師到廁所，看到男子還躺在地上，因這名男子曾出現在學校過，想過去叫醒他，不料，發現他已無氣息，才趕緊報警處理。

警方封鎖廁所，附近並無可疑的器物，廁所也無打鬥痕跡，經查這名陳姓男子43歲，沒工作是毒品列管人口，出獄不久，四處流浪，有酗酒習慣，原棲身在學校附近空屋，但被趕走後，這兩天才跑到學校，可能因身體不適才暴斃廁所。

因已放暑假，慶幸沒嚇到孩子，學校已向上級通報，並將加強校園安全維護。

男子躺在學校廁所的門邊，一進廁所就可看到，因他的睡態詳和，大家都以為是流浪漢在睡...
男子躺在學校廁所的門邊，一進廁所就可看到，因他的睡態詳和，大家都以為是流浪漢在睡覺。記者蔡維斌／翻攝
分享
警方封鎖現場，初步調查暫時排除外來因素，可能是死者因身體不適暴斃。記者蔡維斌／翻...
警方封鎖現場，初步調查暫時排除外來因素，可能是死者因身體不適暴斃。記者蔡維斌／翻攝
分享

毒品

相關新聞

虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19

翁啟惠遭申誡提再審 公懲會明也公開審理

2019-07-03 16:41

防逃條款三讀！判刑2年以上確定 檢察官可不傳喚就拘提

2019-07-03 16:17

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53

重回現場找手機…搶嫌扮目擊者 熱心提供假線索

2019-07-03 00:33

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

八德警局鑑識體驗營 現場採指紋、血跡、聞毒品

2019-07-02 19:54

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分

2019-07-02 18:03

高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩

2019-07-02 15:58

只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射

2019-07-02 13:52

網友討伐虐童保母警民衝突案 警傳10餘人到案

2019-07-02 12:52
看更多

熱門文章

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴

2019-07-03 09:20

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

鬼父7度硬上女兒…妻驚見父女亂倫勸投案 法院判5年10月

2019-07-03 08:09

大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中

2019-07-02 19:12

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

酒駕新法第二日 台中市查獲件數少24％

2019-07-03 10:02

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保

2019-07-02 18:13

萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人

2019-07-02 18:37

廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」

2019-07-03 11:40

髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠

2019-07-02 20:26

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價

2019-07-03 12:30

男子約嫩模拍COSPLAY 偷拍更衣畫面卻因膠帶不黏被抓

2019-07-02 17:58

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善終協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

特戰士官長朝酒醉女下士襲胸 還嗆「 摸一下會死喔」

2019-07-03 11:27

宮廟產權爭議敗訴 土地公無奈搬家

2019-07-02 19:56

【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條

2019-07-02 22:57

小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳

2019-07-02 18:02

法治時報社長求償百萬 檢察官林達捍衛司法獨立

2019-07-02 17:47

中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察

2019-07-03 12:02

關不怕！懷疑女友另結新歡 他相隔16年二度潑硫酸毀容

2019-07-03 11:27

花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢

2019-07-02 18:47

她罵不要臉、她嗆得報應 兩女住同社區互告

2019-07-03 09:52

曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請公開審理

2019-07-03 14:05

凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上

2019-07-03 13:28

假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑

2019-07-03 14:29

男友留宿她租屋 室友不爽要求日付100還嗆「來告啊」

2019-07-03 13:41

副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分

2019-07-02 18:03

男童跌傷 「一灘水」打贏官司

2019-07-03 00:45

法拍如何上手 台南分署不藏私傳撇步

2019-07-02 17:55

偷拍狼針孔藏馬桶吸把 4年百人受害依妨害祕密罪起訴

2019-07-03 11:13

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top