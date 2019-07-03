學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣沿海地區一所小學，今天上午發現一人躺在廁所內，有多人看到都還為是流浪漢跑來學校睡覺，不以為意，直到一名老師覺得有異，趨前探看，才發現這名躺在廁所的男子已無氣息，趕緊報案，查出男子住學校附近，是出獄不久的毒品列管人口，可能因身體不適暴斃廁所，警方正調查釐清中。

「幸好放暑假，沒嚇到孩子」今天早上這所小學一如往常很多民眾來晨間運動，此外也有人來參加社團活動，當時陸續有人曾進去上廁所，就看到這名男子，躺在一間間廁所的門前，睡態安詳，所以大家都以為只是流浪漢睡覺，也沒人多理會，或去吵醒他。

據一位去運動的人表示，走進廁所就可看到男子躺在地上，因學校常有流浪漢，大家不以為意，上完廁所就離開，儘量不出聲怕吵醒他，讓他「繼續睡」。

直到今天上午10點左右，一名黃姓老師到廁所，看到男子還躺在地上，因這名男子曾出現在學校過，想過去叫醒他，不料，發現他已無氣息，才趕緊報警處理。

警方封鎖廁所，附近並無可疑的器物，廁所也無打鬥痕跡，經查這名陳姓男子43歲，沒工作是毒品列管人口，出獄不久，四處流浪，有酗酒習慣，原棲身在學校附近空屋，但被趕走後，這兩天才跑到學校，可能因身體不適才暴斃廁所。