虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子莊嘉億受女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露3星期，女童慘遭虐死。新北地院依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被處無期徒刑，雙雙褫奪公權終身。因莊的羈押期將在12日屆滿，台灣高等法院今開延押庭，莊對羈押無意見。高院囑託台大對莊做心理衡鑑，目前已完成，報告近期將出爐，法院也將盡速審理。

4歲的女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊男(26歲)後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。2017年10、11月間，女童3度被莊男痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅(54歲)雖發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光後，通緝中的兒子也會被發現，放任她傷勢惡化，甚至向訪視社工謊稱女童不在家，延誤就醫時間和機會。女童前年11月22日因敗血性休克死亡。

高院先前開庭時，莊否認殺人，並請法官從輕量刑。法扶律師表示，女童不能行走時，被告還有幫忙「擦藥」，如果只是打傷沒送醫，不能就認為有殺人不確定故意。事實上，女童被打到骨頭刺出3周未醫治。

女童的李姓阿公說，孫女被打到屁股開花、骨頭露出來、趾頭還少一截，對方卻不送醫。李說，一般人看到流浪狗、鴿子受傷，都會幫牠們包紮，更何況是人，被告的道歉彷彿「鱷魚的眼淚」，誰會相信？