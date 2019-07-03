親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

虐死女童一審判死羈押將屆 心理衡鑑已完成

2019-07-03 15:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子莊嘉億受女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露3星期，女童慘遭虐死。新北地院依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被處無期徒刑，雙雙褫奪公權終身。因莊的羈押期將在12日屆滿，台灣高等法院今開延押庭，莊對羈押無意見。高院囑託台大對莊做心理衡鑑，目前已完成，報告近期將出爐，法院也將盡速審理。

4歲的女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊男(26歲)後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。2017年10、11月間，女童3度被莊男痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅(54歲)雖發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光後，通緝中的兒子也會被發現，放任她傷勢惡化，甚至向訪視社工謊稱女童不在家，延誤就醫時間和機會。女童前年11月22日因敗血性休克死亡。

高院先前開庭時，莊否認殺人，並請法官從輕量刑。法扶律師表示，女童不能行走時，被告還有幫忙「擦藥」，如果只是打傷沒送醫，不能就認為有殺人不確定故意。事實上，女童被打到骨頭刺出3周未醫治。

女童的李姓阿公說，孫女被打到屁股開花、骨頭露出來、趾頭還少一截，對方卻不送醫。李說，一般人看到流浪狗、鴿子受傷，都會幫牠們包紮，更何況是人，被告的道歉彷彿「鱷魚的眼淚」，誰會相信？

高院囑託台大替莊做心理衡鑑，莊共到台大4次，6月已完成鑑定。法官諭知因羈押最多6次，莊羈押期也將滿，在台大函覆報告後，會盡速開庭，開庭的重點是法律評價與量刑。

男子莊嘉億(左圖)受入監服刑的女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆虐死她，高...
男子莊嘉億(左圖)受入監服刑的女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆虐死她，高等法院囑託台大做心理衡鑑，鑑定已完成。本報資料照片
分享

台大殺人台灣高等法院

相關新聞

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53

重回現場找手機…搶嫌扮目擊者 熱心提供假線索

2019-07-03 00:33

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

八德警局鑑識體驗營 現場採指紋、血跡、聞毒品

2019-07-02 19:54

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分

2019-07-02 18:03

高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩

2019-07-02 15:58

只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射

2019-07-02 13:52

網友討伐虐童保母警民衝突案 警傳10餘人到案

2019-07-02 12:52

防選舉賭盤影響選舉 屏檢警抓賭逮近百人

2019-07-02 10:31

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40
看更多

熱門文章

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴

2019-07-03 09:20

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

鬼父7度硬上女兒…妻驚見父女亂倫勸投案 法院判5年10月

2019-07-03 08:09

大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中

2019-07-02 19:12

台灣人在日工作買屋月繳3.2萬 網驚：太便宜！

2019-07-02 16:24

取締酒駕新制上路 基市開出首張18萬元拒測罰單

2019-07-02 17:03

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保

2019-07-02 18:13

他認真工作遭富三代譏笑住不起豪宅 網友：起跑點不同

2019-07-02 15:49

萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人

2019-07-02 18:37

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠

2019-07-02 20:26

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」

2019-07-03 11:40

高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩

2019-07-02 15:58

男子約嫩模拍COSPLAY 偷拍更衣畫面卻因膠帶不黏被抓

2019-07-02 17:58

私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價

2019-07-03 12:30

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

獨／詭異！運動中心淋浴隔板遭鑽孔 業者祭出懸賞抓賊

2019-07-02 16:52

酒駕新法第二日 台中市查獲件數少24％

2019-07-03 10:02

宮廟產權爭議敗訴 土地公無奈搬家

2019-07-02 19:56

特戰士官長朝酒醉女下士襲胸 還嗆「 摸一下會死喔」

2019-07-03 11:27

【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條

2019-07-02 22:57

小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳

2019-07-02 18:02

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

法治時報社長求償百萬 檢察官林達捍衛司法獨立

2019-07-02 17:47

花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢

2019-07-02 18:47

關不怕！懷疑女友另結新歡 他相隔16年二度潑硫酸毀容

2019-07-03 11:27

她罵不要臉、她嗆得報應 兩女住同社區互告

2019-07-03 09:52

酒駕釀母死父重傷 家長會發起募款助3姊弟度難關

2019-07-02 16:48

中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察

2019-07-03 12:02

副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分

2019-07-02 18:03

男友留宿她租屋 室友不爽要求日付100還嗆「來告啊」

2019-07-03 13:41

曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請公開審理

2019-07-03 14:05

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善終協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top