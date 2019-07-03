7個月大男嬰遭狗咬 小臉撕裂傷急送醫

相關新聞
重回現場找手機…搶嫌扮目擊者 熱心提供假線索2019-07-03 00:33
大選挑動情緒 網路「刺殺韓國瑜」傳聞再起2019-07-03 12:17
台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當2019-07-03 10:00
大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人2019-07-03 09:53
彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長2019-07-02 20:08
八德警局鑑識體驗營 現場採指紋、血跡、聞毒品2019-07-02 19:54
雲林縣警局職務調整 19人大調動2019-07-02 19:13
副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分2019-07-02 18:03
高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩2019-07-02 15:58
只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射2019-07-02 13:52
網友討伐虐童保母警民衝突案 警傳10餘人到案2019-07-02 12:52
防選舉賭盤影響選舉 屏檢警抓賭逮近百人2019-07-02 10:31
驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射2019-07-02 09:40
大陸漁船接近蘭嶼 海巡艦艇驅離監控2019-07-02 09:23
熱門文章
大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經2019-07-02 20:02
退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」2019-07-02 22:35
轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡2019-07-03 00:27
最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國庫1億多元2019-07-02 12:46
妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片2019-07-03 07:50
女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴2019-07-03 09:20
彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長2019-07-02 20:08
鬼父7度硬上女兒…妻驚見父女亂倫勸投案 法院判5年10月2019-07-03 08:09
大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中2019-07-02 19:12
台灣人在日工作買屋月繳3.2萬 網驚：太便宜！2019-07-02 16:24
獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐2019-07-03 09:06
取締酒駕新制上路 基市開出首張18萬元拒測罰單2019-07-02 17:03
罵段宜康「混蛋」吃官司 和解不成誹謗判2月2019-07-02 14:09
華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保2019-07-02 18:13
他認真工作遭富三代譏笑住不起豪宅 網友：起跑點不同2019-07-02 15:49
萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人2019-07-02 18:37
髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠2019-07-02 20:26
台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當2019-07-03 10:00
雲林縣警局職務調整 19人大調動2019-07-02 19:13
台82線快速公路又車禍 大貨車轎車相撞2人受傷2019-07-02 12:54
韓國瑜護唇膏事件！三立不滿提告名嘴 檢方不起訴2019-07-02 15:26
高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩2019-07-02 15:58
國外老師正顎手術後神經永久麻痺 知名醫師判賠109萬元2019-07-02 14:14
男子與老闆娘女兒談戀愛 趁送她回家竟當起小偷2019-07-02 14:16
男子約嫩模拍COSPLAY 偷拍更衣畫面卻因膠帶不黏被抓2019-07-02 17:58
獨／詭異！運動中心淋浴隔板遭鑽孔 業者祭出懸賞抓賊2019-07-02 16:52
漢來餐廳汙水摔傷6歲童 廣三SOGO也要一起賠2019-07-02 13:06
宮廟產權爭議敗訴 土地公無奈搬家2019-07-02 19:56
小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳2019-07-02 18:02
【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條2019-07-02 22:57
影／台中三井OUTLET傳意外 女童從充氣溜滑梯摔落受傷2019-07-02 14:00
法治時報社長求償百萬 檢察官林達捍衛司法獨立2019-07-02 17:47
診斷百億總裁「意識清楚」 台大名醫挨告偽造文書2019-07-02 15:29
販售3500元海洛英人贓俱獲 男子被判17年徒刑2019-07-02 14:15
花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢2019-07-02 18:47
酒駕新制上路 雲林查獲14件、1人拒測遭罰18萬元2019-07-02 13:10
只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射2019-07-02 13:52
網友討伐虐童保母警民衝突案 警傳10餘人到案2019-07-02 12:52
廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」2019-07-03 11:40
副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分2019-07-02 18:03
留言