7個月大男嬰遭狗咬 小臉撕裂傷急送醫

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市中正區一名7個月大男嬰今早在家被狗咬，導致男嬰臉部受撕裂傷，男嬰父母見狀立刻報警求助，救護人員到場後發現男嬰意識清楚、滿臉是血，馬上將男嬰送至仁愛醫院救治。

據了解，上午10時許男嬰在家中遭受狗咬，臉部當場受撕裂傷，救護人員將男嬰送醫救治，男嬰父母也著急地跟到醫院，所幸目前無大礙。詳細案情仍有待釐清。