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大選挑動情緒 網路「刺殺韓國瑜」傳聞再起

2019-07-03 12:17聯合報 記者林政忠╱即時報導

高雄市韓國瑜正在力拚國民黨總統初選，《鏡週刊》報導，韓國瑜女兒韓冰一度向父親「請纓」，願回台協助救火，但被韓國瑜因為考量安全因素喊卡。

事實上，隨著2020選情緊繃，網路各種刺殺韓國瑜傳聞再起。一名W男在多處聊天室、粉專貼文，「刺殺韓國瑜」、「我們已經計畫槍手了，韓國瑜死亡，還選什麼總統？我們槍手、打手，無處不在，看你們韓國瑜2020之前死亡，還選什麼總統？」一名L男也在粉專留言，「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」。

去年高雄市長大選前，「殺韓」傳聞甚囂塵上，警政署列為「重大案件」，警方查出許多都是境外IP，難以追查。高雄警方不敢大意，去年大選時除了加派貼身隨扈，也建議候選人在大造勢時盡量取消大進場，避免讓候選人暴露在危險情況。

一名趙姓工程師選前曾在PTT發文指「誓殺韓國瑜」，被刑事局偵九大隊查出，因留言內容涉及刑法的恐嚇危害安全罪，警方立即主動偵辦，趙男承認用情緒性字眼發表意見，但沒有傷人意圖，全案依法函送偵辦。

對於自己人身安全，韓國瑜當時表示，「完全不擔心，對台灣治安很有信心」，如果有安全考量，會做不同的規畫，他也不會穿上防彈衣出席造勢場合。

韓國瑜就職高雄市長前一天，市府總機也曾接到一通恐嚇電話稱，「叫市長好好做，不然要刺殺他！」總機人員立刻向轄區苓雅分局報案。

專案小組偵辦，64歲古姓男子坦承喝酒後看政論節目，一時情緒激動才打電話到市府恐嚇。韓國瑜後來決定原諒該男，不願追究提告，但恐嚇屬公訴罪，警方詢後將全案依刑法恐嚇安全罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

2020大選緊繃，網路又出現「刺殺韓國瑜」傳言。 聯合報系資料照片
2020大選緊繃，網路又出現「刺殺韓國瑜」傳言。 聯合報系資料照片
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2020大選緊繃，網路又出現「刺殺韓國瑜」傳言。圖/取自網路
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2020大選緊繃，網路又出現「刺殺韓國瑜」傳言。圖/取自網路
2020大選緊繃，網路又出現「刺殺韓國瑜」傳言。圖/取自網路
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韓國瑜恐嚇高雄市

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