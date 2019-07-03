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調查局首次與諾魯簽署反毒合作協定

2019-07-03 11:13聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局長呂文忠代表中華民國與諾魯簽屬反毒合作協定。圖／報系資料照
調查局長呂文忠代表中華民國與諾魯簽屬反毒合作協定。圖／報系資料照
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調查局長呂文忠近日代表台灣與諾魯共和國司法暨邊境管制部，共同簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，此協定自該國司法暨邊境管制部部長David Adeang於6月13日簽署日起生效，助於提升雙邊共同合作打擊毒品犯罪成效。

調查局指出，聯合國毒品與犯罪問題辦公室每年均定期發布世界毒品報告，根據2019年3月調查結果顯示，古柯鹼、海洛因、安非他命等毒品緝獲數量創新高；各類不明之新型態興奮劑進入毒品市場，需求正逐年擴大，世界各國均將毒品犯罪列為首要打擊目標，總統蔡英文上任以來，宣示全力打擊毒品犯罪，將毒品防制列為首要目標。

呂文忠指出，台灣四面環海，毒品主要來自境外，有必要與亞太各國建立合作機制，共同將毒品阻絕於境外，以防止境內毒品氾濫，達到「拔根斷源、阻絕供給」之目標。

調查局迄今已與菲律賓、越南等國緝毒機關簽署反毒協定，歷年查緝績效斐然，今年再與諾魯共和國合作，共同簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，不僅建立合作形式與機制，確立合作原則與範圍，雙邊將透過會議、研討及小組座談會等方式，強化及提升打擊毒品犯罪能力。

毒品越南

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