八德警局鑑識體驗營 現場採指紋、血跡、聞毒品

2019-07-02 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德分局今舉行警察鑑識體驗營，讓學生及民眾認識警方事如何採證破案，其中更有許多專業活動，包括採集指紋、鞋印及辨識血跡等，共吸引了超過120名人參與。

八德警察分局在今日於「桃園市防災教育館」舉辦「108年暑期少年活動-鑑識警察防災教育體驗營」，這次活動結合桃園市的高中生、國中生及國小生，更有開放親子同行，活動內容則由警方帶領實際體驗。

課程內容包括刑案現場鑑識工作、採集指紋、鞋印及辨識血跡、體驗警察維護群眾抗議活動安全所穿著的裝備及隊形，更由消防局義消志工帶領大家認識颱風、地震、火災等天災人禍的發生原因，親身體驗CPR結合AR即時回饋、居家安全解謎闖關、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室及地震體驗等學習防災觀念。

八德分局更在現場展示警方如何以拉曼光譜儀辨識新興毒品種類的科技辦案，讓毒蟲無所遁形，尤其「擬真毒品氣味盒」及「擬真新興毒品教具」的展出讓青民眾驚艷，氣味師調劑出模擬「安非他命」、「大麻」及「K他命」的毒品氣味，學生及家長驚呼「原來毒品真的好臭」。