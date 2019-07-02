大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中

2019-07-02 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名男子前晚在台中市大甲火車站前被砍傷，據了解，警方已查出砍人男子身分，他和被害人認識，警方將追查到案釐清。

6月30日晚上9點左右，警方接到報案，大甲火車站前廣場有2人打架，員警趕赴現場已無打架狀況，現場被害人張姓男子說，與嫌疑人認識，因對方當時在火車站前喝酒過於大聲喧嘩，他要上前勸阻，對方不滿，隨手持長條利器欲打張，他以右手抵擋，致右手下臂被劃傷，經送大甲光田醫院包紥後已無大礙。

被害人尚未正式製作告訴筆錄，嫌疑人身分已查明。