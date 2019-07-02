只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射

2019-07-02 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄陳姓男子日前在鳥松區一家KTV與店內人員口角，上月21日涉嫌持美式AR15突擊步槍，糾7人前往KTV掃射，流彈波及一名工作人員大腿，警方展開追查，陳男自知難逃，事發2天後攜槍投案，其餘涉案人員也陸續到案，警方詢後將一干人依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

高雄市仁武警分局副分局長劉貴今天表示，上月21日凌晨2點左右，鳥松區神農路上一家KTV傳出槍響，警方獲報到場前，案嫌已揚長離去，經成立專案小組調閱周邊監視器，鎖定對象追查，陳嫌主嫌自知法網難逃，致電警方表達投案意願，23日警方在仁武中正路將他帶回偵辦。

據調查，涉嫌開槍的陳男日前與KTV工作人員發生口角，於是糾集7人攜槍到KTV，下車後即開槍掃射，流彈也造成店內工作人員大腿鼠谿部受傷。

警方掌握線索後，就涉案嫌犯及可能藏匿的地點，採「堅壁清野」策略逐一清查，逼出主嫌投案，並查扣犯案步槍，涉案的其餘7人也陸續到案。