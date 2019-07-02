只因口角不爽 高雄男竟攜AR15步槍糾眾到KTV掃射
高雄陳姓男子日前在鳥松區一家KTV與店內人員口角，上月21日涉嫌持美式AR15突擊步槍，糾7人前往KTV掃射，流彈波及一名工作人員大腿，警方展開追查，陳男自知難逃，事發2天後攜槍投案，其餘涉案人員也陸續到案，警方詢後將一干人依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。
高雄市仁武警分局副分局長劉貴今天表示，上月21日凌晨2點左右，鳥松區神農路上一家KTV傳出槍響，警方獲報到場前，案嫌已揚長離去，經成立專案小組調閱周邊監視器，鎖定對象追查，陳嫌主嫌自知法網難逃，致電警方表達投案意願，23日警方在仁武中正路將他帶回偵辦。
據調查，涉嫌開槍的陳男日前與KTV工作人員發生口角，於是糾集7人攜槍到KTV，下車後即開槍掃射，流彈也造成店內工作人員大腿鼠谿部受傷。
警方掌握線索後，就涉案嫌犯及可能藏匿的地點，採「堅壁清野」策略逐一清查，逼出主嫌投案，並查扣犯案步槍，涉案的其餘7人也陸續到案。
這起槍擊案使用的美軍AR15突擊步槍，最初由美國武器設計師尤金· 斯通納設計，是種輕量化氣動式中央底火自動步槍，具備在半自動和全自動射擊間切換功能，1977年研發專利過期後，變成美國民間常見的改造槍械之一，陳嫌何以擁有AR15步槍，警方將再追查。
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