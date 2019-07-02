搶銀行還賭債 前六福皇宮主廚判7年8月

2019-07-02 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



前六福皇宮主廚游甯鈞玩網路賭博輸錢，積欠800多萬債務，去年12月28日持玩具槍大膽行搶陽信銀行溪州分行，得手334萬餘元後逃逸，結果短短４小時被警方循線逮捕；游男落網後，坦言行搶與賭博輸錢有關，是被錢逼急才會鋌而走險，今天被新北地院依加重強盜判處7年8月，另犯竊盜罪部分判處4月，得易科罰金。

據了解，29歲的游甯鈞從事餐飲工作多年，曾代表六福皇宮參加國內美食展廚藝大賽，並以一道「雪莉酒悶牛臉頰肉」料理獲得西式烹調項目的銅牌，事發前更獲公司拔擢升任主廚，月新6萬5000元，表現相當傑出。但是，因為沉迷網路賭博，被錢追著跑，最終鑄下大錯。

游因為急需用錢，去年12月27日先買做案用的黑色玩具手槍和墨鏡、背包和毛帽，隔天下午2時再騎偷來的機車到陽信銀行溪洲分行搶。進到銀行後，他舉槍大喊「不要動、搶劫」，接著又說「我不想要傷害大家，我只想要錢」等語，見銀行員工不敢抗拒，才爬進櫃台洗劫現金。

游男得手334萬6400元後逃逸，但落網時，身上只有233萬9700元。檢警調查，短少的錢財中，有90萬元被他用來贖回典當的轎車（已查扣），另外10萬元則是在逃逸途中遺落被貨運司機撿走（另案起訴），其餘的則是一般花用。

偵訊時，游男坦承犯行，供稱是上網賭百家樂輸了800多萬元，因為被錢逼急，所以想靠搶銀行還債。

游男表示，一剛開始，欠的錢沒有800萬元那麼多，但因為覺得自己能贏，贏錢就能一次翻身，所以越賭越大、越欠越多。為了賭博，他把賓士車拿去典當，就連女友籌輟還債的90萬也全部被他賭光，「自己知道這筆錢是要用來還債的，但就是克制不住自己的慾望，也抵抗不了賭博的誘惑」。

游男還說自己用的是玩具槍，沒有傷人意圖，行為應該算是強盜罪，並非警方移送的加重強盜罪，但說法未被採信。