親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

考完對答案！108年大學指考 數乙科試題與解答

搶銀行還賭債 前六福皇宮主廚判7年8月

2019-07-02 12:11聯合報 記者陳俊智╱即時報導

前六福皇宮主廚游甯鈞玩網路賭博輸錢，積欠800多萬債務，去年12月28日持玩具槍大膽行搶陽信銀行溪州分行，得手334萬餘元後逃逸，結果短短４小時被警方循線逮捕；游男落網後，坦言行搶與賭博輸錢有關，是被錢逼急才會鋌而走險，今天被新北地院依加重強盜判處7年8月，另犯竊盜罪部分判處4月，得易科罰金。

據了解，29歲的游甯鈞從事餐飲工作多年，曾代表六福皇宮參加國內美食展廚藝大賽，並以一道「雪莉酒悶牛臉頰肉」料理獲得西式烹調項目的銅牌，事發前更獲公司拔擢升任主廚，月新6萬5000元，表現相當傑出。但是，因為沉迷網路賭博，被錢追著跑，最終鑄下大錯。

游因為急需用錢，去年12月27日先買做案用的黑色玩具手槍和墨鏡、背包和毛帽，隔天下午2時再騎偷來的機車到陽信銀行溪洲分行搶。進到銀行後，他舉槍大喊「不要動、搶劫」，接著又說「我不想要傷害大家，我只想要錢」等語，見銀行員工不敢抗拒，才爬進櫃台洗劫現金。

游男得手334萬6400元後逃逸，但落網時，身上只有233萬9700元。檢警調查，短少的錢財中，有90萬元被他用來贖回典當的轎車（已查扣），另外10萬元則是在逃逸途中遺落被貨運司機撿走（另案起訴），其餘的則是一般花用。

偵訊時，游男坦承犯行，供稱是上網賭百家樂輸了800多萬元，因為被錢逼急，所以想靠搶銀行還債。

游男表示，一剛開始，欠的錢沒有800萬元那麼多，但因為覺得自己能贏，贏錢就能一次翻身，所以越賭越大、越欠越多。為了賭博，他把賓士車拿去典當，就連女友籌輟還債的90萬也全部被他賭光，「自己知道這筆錢是要用來還債的，但就是克制不住自己的慾望，也抵抗不了賭博的誘惑」。

游男還說自己用的是玩具槍，沒有傷人意圖，行為應該算是強盜罪，並非警方移送的加重強盜罪，但說法未被採信。

檢方調查，該玩具槍有一定重量，即使不能射擊，用來敲打也可能造成傷害。此外，加重強盜罪對於凶器的認定並無種類限制，只要客觀上足以對他人生命、身體及安全構成威脅就算是凶器，因此用加重強盜罪和竊盜罪起訴。

六福皇宮主廚游甯鈞（左）想靠搶銀行還賭債，最後狼狽落網。本報資料照片
六福皇宮主廚游甯鈞（左）想靠搶銀行還賭債，最後狼狽落網。本報資料照片
分享

賭博強盜竊盜

相關新聞

防選舉賭盤影響選舉 屏檢警抓賭逮近百人

2019-07-02 10:31

高中女負氣出走流浪到墾丁 夜宿超商餓到有氣無力

2019-07-02 11:37

海象瞬息萬變 舢舨被打翻海巡即刻救援

2019-07-02 11:26

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

大陸漁船接近蘭嶼 海巡艦艇驅離監控

2019-07-02 09:23

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30

酒店消費離場男竟持刀砍人 警啟動快打壓制9人

2019-07-01 17:53

印尼商店遭潑漆撒冥紙 警方要查誰在幕後教唆

2019-07-01 14:30

桃園狠男糾眾押人載去茶園 還逼全裸打斷手腳

2019-07-01 14:07

影／大陸油船越界拒停還想衝撞我方巡防艇 押回7人

2019-07-01 11:38

五股街頭衝突 警方鎖定5名越南男子追緝中

2019-07-01 11:38

受託運安毒至韓國反悔 被恐嚇「把你埋到剩一顆頭」

2019-07-01 10:53

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

放暑假了 金山分局擴大臨檢查獲毒品、竊案各一件

2019-07-01 10:29

汐止聚眾討債還找錯地點 24名青少年立刻遭警逮

2019-07-01 10:01

隨機攻擊？男子台中街頭夜跑 無故被黑衣人痛毆30拳

2019-07-01 09:35
看更多

熱門文章

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top