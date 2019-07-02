陪同赴警所檢舉違反保護令 慘遭對方持6把刀追殺

2019-07-02 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市霧峰區張姓男子，因不滿陳男多次陪同張的父親檢舉他違反保護令，4月間喝2瓶保力達壯膽，攜帶1把菜刀、5把柴刀至陳男住處，咆哮「要給你死」，持刀砍殺陳的頸部、左手，致陳的頭頸部多處受傷，經陳的妻子報警，張犯案後至萬豐派出所投案，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將張男起訴。

52歲的張男投案時，員警發現他酒味濃厚，對他實施酒測，酒精度達每公升0.25毫克；張男坦承持刀砍傷陳姓男子，檢方因而依殺人未遂 、公共危險等罪起訴他。

起訴書指出，張男因不滿陳男陪同張父向警方檢舉他違反保護令，4月20日上午，他在霧峰區光復新村的雜貨店，飲用兩瓶500西西的保力達後，騎機車並攜帶1把菜刀、5把柴刀至霧峰區峰谷路陳男的住處叫囂，待陳男出門後，張男持菜刀砍向陳，並咆哮「要給你死」。

被害人陳男抓取木棍抵抗，並將柴刀打落，張立刻再拿菜刀砍殺陳的頸部，陳伸手自衛被砍傷，致陳男受有頭頸部多處傷口、左手第4、5 指骨折、左手腕受傷等傷害。