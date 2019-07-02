親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

陪同赴警所檢舉違反保護令 慘遭對方持6把刀追殺

2019-07-02 10:36聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市霧峰區張姓男子，因不滿陳男多次陪同張的父親檢舉他違反保護令，4月間喝2瓶保力達壯膽，攜帶1把菜刀、5把柴刀至陳男住處，咆哮「要給你死」，持刀砍殺陳的頸部、左手，致陳的頭頸部多處受傷，經陳的妻子報警，張犯案後至萬豐派出所投案，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將張男起訴。

52歲的張男投案時，員警發現他酒味濃厚，對他實施酒測，酒精度達每公升0.25毫克；張男坦承持刀砍傷陳姓男子，檢方因而依殺人未遂 、公共危險等罪起訴他。

起訴書指出，張男因不滿陳男陪同張父向警方檢舉他違反保護令，4月20日上午，他在霧峰區光復新村的雜貨店，飲用兩瓶500西西的保力達後，騎機車並攜帶1把菜刀、5把柴刀至霧峰區峰谷路陳男的住處叫囂，待陳男出門後，張男持菜刀砍向陳，並咆哮「要給你死」。

被害人陳男抓取木棍抵抗，並將柴刀打落，張立刻再拿菜刀砍殺陳的頸部，陳伸手自衛被砍傷，致陳男受有頭頸部多處傷口、左手第4、5 指骨折、左手腕受傷等傷害。

張男行兇後，隨即將凶器柴刀、菜刀帶走，騎機車逃逸，另4把柴刀棄置在現場，陳的妻子立刻報警，霧峰分局萬豐派出所員警據報前往處理，並通報救護車將陳送醫院急救，陳男始倖免於難，而張犯後至萬豐派出所投案。

霧峰區張姓男子，因不滿陳男多次陪同張的父親檢舉他違反保護令，持刀砍殺陳的頸部、左...
霧峰區張姓男子，因不滿陳男多次陪同張的父親檢舉他違反保護令，持刀砍殺陳的頸部、左手，致陳的頭頸部多處受傷，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將張男起訴。圖／本報資料照
分享

殺人救護車骨折

相關新聞

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

大陸漁船接近蘭嶼 海巡艦艇驅離監控

2019-07-02 09:23

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

酒店消費離場男竟持刀砍人 警啟動快打壓制9人

2019-07-01 17:53

印尼商店遭潑漆撒冥紙 警方要查誰在幕後教唆

2019-07-01 14:30

桃園狠男糾眾押人載去茶園 還逼全裸打斷手腳

2019-07-01 14:07

影／大陸油船越界拒停還想衝撞我方巡防艇 押回7人

2019-07-01 11:38

五股街頭衝突 警方鎖定5名越南男子追緝中

2019-07-01 11:38

受託運安毒至韓國反悔 被恐嚇「把你埋到剩一顆頭」

2019-07-01 10:53

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

放暑假了 金山分局擴大臨檢查獲毒品、竊案各一件

2019-07-01 10:29

汐止聚眾討債還找錯地點 24名青少年立刻遭警逮

2019-07-01 10:01

隨機攻擊？男子台中街頭夜跑 無故被黑衣人痛毆30拳

2019-07-01 09:35
看更多

熱門文章

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

男子性侵未成年義女5次服刑17年 義女再告一案判無罪

2019-07-01 11:12

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

宣導酒駕罰責新制超有感 分局長帶隊挺進市場吸人氣

2019-07-01 18:51

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top