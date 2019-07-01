吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



吸毒累犯莊姓男子去年陪朋友到楠梓警分局拿東西，遭警方發現他是毒品列管人口，當場被要求採尿送驗，結果呈現一、二級毒品陽性反應，遭送辦起訴，但莊不滿地指出遭「強迫簽名同意採尿」。橋頭地院認為警方強制採尿的程序違法，莊更沒自願採尿，排除驗尿的證據力，判莊無罪，可上訴。

合議庭表示，深知施用毒品是於法不許的犯罪行為，殷切期盼防制毒害，不過法治國家不容許用不擇手段方式取證，排除相關驗尿報告證據力，盼員警心生警惕，深引為誡，勿以違反法定程序的方式，任意侵犯人民基本權利。

起訴指出，莊姓男子曾施用毒品被裁定送觀察、勒戒，2004年執行完畢獲不起訴；不過5年內，他又涉吸毒遭判刑4月，另還涉2案共判1年1月徒刑，於2018年6月8日假釋出監。

檢方查出，莊同年7月3日凌晨以針筒注射施用海洛因，再以玻璃球燒烤吸安非他命，隔兩天下午5點多他陪朋友到楠梓分局，向另案遭警逮捕的友人拿鑰匙，當時警備隊長發現他是毒品列管人口， 經他同意採尿液送驗，檢出嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命陽性反應，依涉犯施用第一級毒品、施用第二級毒品罪送辦起訴。

莊姓男子辯稱，並非自願採尿，是遭警方強迫簽名同意採尿，相關尿液檢體應不具證據能力。

合議庭認為，一般對於「毒品調驗人口」，應定期採驗尿液，或者有事實足以懷疑吸毒時，能隨時透過「通知」於指定時間來採尿，若採驗人不到場或到場拒驗，警可報請檢察官強制採尿，不過本案沒經過通知，也沒報請檢方許可，不符強制採驗要件。

合議庭也發現，當時警方問莊姓男子先前所犯毒品案件？有無再犯？莊都表示沒有，但該警一手拉莊手臂、一手搭肩膀，不讓他離去，拖了4小時，可見莊起初拒絕採尿，警方也沒告知可拒絕配合，讓莊有心理壓力不得不配合。