受託運安毒至韓國反悔 被恐嚇「把你埋到剩一顆頭」

2019-07-01 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



吳男去年託胡男、趙男將一批安毒運往韓國，兩人反悔未送，吳等人打傷胡男，並強押胡男、「介紹人」王男、及王男的邱姓女友至摩鐵，恐嚇王男「如果不老實講出來，就把你帶到山上，把你埋到剩下一顆頭」逼問毒品去向，台中地檢署今天依妨害自由、恐嚇等罪起訴吳男等4人。

起訴書指出，吳男（30歲）、劉男（22歲）、陳男（21歲）是朋友關係，劉、陳去年透過友人「阿翔」（25歲）認識王男、胡男、趙男等人，再介紹王男等人給吳男認識。

去年5月間，吳男將安毒交給胡男、趙男，指示兩人將毒品送往韓國，但兩人反悔，未依吳的指示運送毒品，致吳等人心生不滿，由吳、劉、陳、「阿翔」等人，同月10日下午，駕車前往豐原區豐北街，質問王、胡，因兩人無法回答，即共同毆打胡，致胡頭部受傷腦震盪。

吳向王恐嚇稱「你不說也沒關係，要把你的女朋友也載走」、「如果不老實講出來，就把你帶到山上，把你埋到剩一顆頭，看你會不會講」，吳等人強行將胡男、王男、王男的邱姓女友載到台中市南屯區某摩鐵房間內拘禁，繼續詢問毒品去向。