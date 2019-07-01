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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

隨機攻擊？男子台中街頭夜跑 無故被黑衣人痛毆30拳

2019-07-01 09:35聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市趙姓男子上月底在西區大忠南街準備與朋友一起夜跑時，突然遭一名黑衣男子痛毆臉部30多拳，讓他頭部掛彩，男子動手後逃逸，趙事後在臉書發文稱，他與男子並不認識，也沒有仇怨，不知為何被打，他十分恐懼「從攻擊變成隨機攻擊」，因此發布在臉書提醒市民注意。台中市第一警分局表示，全案已受理，尚未查獲涉案男子。

台中市第一警分局民權所表示，全案已受理市民報案，展開偵查程序，依偵查不公開作業辦法規定，不針對案情予以說明，涉案人尚未落網。

台中市趙姓男子上月29日在臉書發文附嫌犯照片指稱，23日晚間近11時許，他在西區大忠南街等朋友夜跑，當時有名黑衣男子，突然朝他連揮了30多拳，造成他眼鏡被打破，頭部瘀血，隨後男子逃逸。

趙表示，他在事前事後都與男子無交談，也不認識男子，也沒結仇，他非常恐懼，明天被打的不是他，而是親愛的人，妹妹、朋友。從攻擊，變成隨機攻擊。180公分的男子都被打到難以招架，若是女子、兒童，就絕不是受傷這麼簡單。台中再也沒人可以保證自己的安全。

趙提供嫌犯被拍攝到的監視器影像，犯嫌特徵為身高約175公分上下、年紀在25歲上下、有一點鬍子、可能住在大墩六街或精誠路附近，若有人認識照片中的嫌犯是誰，請提供線索給他或警方，一起結束暴力與傷害。精神疾病不一定會攻擊人，攻擊只是症狀。協助生病的人就醫，「減少汙名與偏見」會提升就醫意願。

台中市趙姓男子上月底在西區大忠南街夜跑時，無故被痛毆30多拳，他發文提醒市民注意...
台中市趙姓男子上月底在西區大忠南街夜跑時，無故被痛毆30多拳，他發文提醒市民注意。圖／摘自當事人臉書
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台中市趙姓男子上月底在西區大忠南街夜跑時，無故被痛毆30多拳，他發文提醒市民注意...
台中市趙姓男子上月底在西區大忠南街夜跑時，無故被痛毆30多拳，他發文提醒市民注意。圖／摘自當事人臉書
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