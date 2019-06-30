嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市太平警分局廖姓所長與兩名同仁今年2月間在轄區進行酒駕路檢時，攔下黃姓男子，因黃曾涉毒品案，遭系統列管，警方盤查黃身分後，要求「配合」打開後車廂，但黃以沒有搜索票為由，拒絕配合，雙方你一言、我一語，黃最後不耐，嗆出「不然褲子脫下來給你含嗎」，遭警方認定妨害公務後移送法辦，台中地院認定警方以錯誤法律觀念，要求黃配合搜索，執法過程有嚴重瑕疵，判黃無罪。

台中地院法官勘驗蒐證光碟後發現，黃姓男子雖是毒品管制人口，遇到警方路檢點後配合身分盤查，但卻被警方要求配合打開後車廂，黃一再表示「我沒要讓你看，是你硬要給我看的喔」，並要求警方出示搜索票，當時警方還回應「路檢那會需要搜索票」等語，因雙方僵持不下，黃認為他既無酒駕、也沒吸毒，是遭警方刻意刁難，因此怒嗆不然我脫開給你含嗎」，黃才遭警方依妨害公務送辦。

法官認為，警方雖然合法執行酒駕路檢勤務，但只能針對黃的身體或交通工具進行「目視搜尋」，若要進一步開黃轎車的後車廂，無論是開啟後車廂後，以目視搜尋，或動手翻找的檢查，性質都屬搜索，需要符合刑事訴訟法的規範要件，但全案警方卻認為酒駕可要求受檢人打開後車廂，以目視檢查，顯然對於執勤時的法律知識、應遵守的法定要件，甚為輕忽。