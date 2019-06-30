韓國瑜憂毒品倍增 法務部：有所誤解

2019-06-30 03:27 中央社 台北30日電



法務部昨日深夜發布新聞稿指出，高雄市長韓國瑜在國民黨舉辦「國政願景電視發表會」時指稱，毒品近10年增加2倍多等言論，是對於政府當前毒品防制政策及成果有所誤解。

高雄市長韓國瑜昨日在藍營的總統初選國政願景說明會，表達憂心近10年來毒品倍增的問題，他說高雄市今年暑假起，要對毒品大掃蕩，防治毒品，政府要有魄力向毒品宣戰，不讓毒品進校園。

法務部新聞稿指出，總統蔡英文於民國105年的全國反毒會議上宣示，毒品防制是政府的第一要務，無論是防毒、拒毒、緝毒和戒毒，每一個環節政府都會以最大力量去推動。

法務部及相關部門均齊心協力，全力打擊毒品犯罪，在各個層面都獲得具體成效，及時遏阻了毒品的蔓延；106年行政院通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，以具體行動全面向毒品宣戰。

法務部所屬台灣高等檢察署統合6大查緝系統共同努力，獲得比過去更好的查緝成效，105年、106年及107年查獲純質淨重的毒品分別為6767.1公斤、6449.9公斤及6122.7公斤，每年平均較104年的4840.2公斤增加33.2％。

今年3月5日至19日發動第3波「安居緝毒專案」，查獲毒品重量高達7315餘公斤，破獲毒品工廠19座，查扣犯罪所得高達新台幣1億1034餘萬元，成效創歷次專案之最。

新聞局指出，這些成果，正是在政府高度重視下、緝毒6大系統全力動員、辛苦努力的具體成果，不僅成功查緝毒品犯罪，也避免販毒者持續戕害國人。

此外，根據統計數據顯示，初犯施用各級毒品總人數，106年為1萬7140人，107年則下降為1萬5525人，較106年下降了9.4%，而今年第1季則較去年同期下降了6.4%，顯見新生施用毒品人數已有控制現象。

另經本部法醫研究所統計，107年因施用新興毒品死亡案件為45件，較106年的100件下降幅度高達55%，今年第1季的死亡案件為11件，可見因施用新興毒品死亡人數也已有效控制，這些都是因毒品查緝數量的增加，而有效降低毒品對國人的危害。