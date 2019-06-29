移工宿舍火警／租民宅未列管 成消防漏洞

台南市官田區移工宿舍昨清晨發生火警，住在二樓的移工驚醒後，倉惶由後門樓梯疏散。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook

台南市官田區移工宿舍火警，因是租用一般民宅，未列管，成為消防管理上的漏洞，勞動部前次長、立委郭國文說，外籍移工宿舍安全是有精進及檢討的空間，勞工局和消防局等相關單位的聯繫應要更落實。

台南市府勞工局勞動條件科長蕭惠文表示，外籍移工來台後，根據「勞動部生活照顧計畫書」，扣除浴室、廁所等公共空間，每人住宿必須有 3.2平方公尺，官田這處移工宿舍今年3月曾前往檢查，是符合規定，之前並未特別知會消防局，是因建築物相關的管理是回歸各事業單位規範，但未來會加強與消防局等單位聯繫。

台南市消防局指出，桃園發生敬鵬大火後，該局針對全市有寄宿用途的移工及學生寄宿舍列管清查，但官田租借一般民宅做為外籍移工宿舍，視同一般民宅未列管，台南市火災預防自治條例修正今年4月公告，出租場所管理人依法必須裝置住警器，經通知限期改善，屆時不改善者可處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰，會要求官田此案管理人加裝住警器。

郭國文說，外籍移工管理是由勞工局負責，雖是租用一般民宅也受消防法規範，但消防局若未能掌握移工宿舍資料，不知住宿數十名員工，未能列管加強消防安檢，也會成為管理上的漏洞，這方面有檢討精進的空間，相關單位應該更加強橫向聯繫。

嘉義縣消防局表示， 勞動部日前提供全縣共有679戶包括本勞及外勞的大小型或簡易宿舍，預定8月底普查完畢，也持續推廣加裝火災助警器。

雲林縣消防局長林文山說，本月19日北港一家大賣場連棟的倉庫宿舍發生火警，幸運6人全被救出，已通令全面清查2樓以上有住人的鐵皮屋，將勸導屋主加裝住警器。