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這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市一名40歲周姓男子昨晚與友人到萬華區成都路上一間小吃店飲酒唱歌，周男原本說「這攤我處理」，隨後卻未付帳想自行離開，現場5名友人因此圍毆周男，警方獲報後立即到場制止，並分別將相關人等送辦。

據了解，周男昨晚原本找5名友人飲酒吃飯，脫口承諾「這攤我處理」，但到清晨1點左右，周男未付帳就想離開，現場5名友人不滿周男耍賴，便一同圍毆追打周男。

轄區警方獲報後立刻派員到場制止，並將相關人等帶回偵詢，施暴者中3人被告傷害罪，2人被依社會秩序維護法法辦。另外，警方在被打的周男身上查獲安非他命殘渣及吸食器，也被依毒品罪送辦。

周男被5人追打。記者李隆揆／翻攝
周男被5人追打。記者李隆揆／翻攝
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周男被5人追打。記者李隆揆／翻攝
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毒品傷害罪北市

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