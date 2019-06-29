這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名40歲周姓男子昨晚與友人到萬華區成都路上一間小吃店飲酒唱歌，周男原本說「這攤我處理」，隨後卻未付帳想自行離開，現場5名友人因此圍毆周男，警方獲報後立即到場制止，並分別將相關人等送辦。

據了解，周男昨晚原本找5名友人飲酒吃飯，脫口承諾「這攤我處理」，但到清晨1點左右，周男未付帳就想離開，現場5名友人不滿周男耍賴，便一同圍毆追打周男。