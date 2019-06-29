市警局長慰勉 楊梅警破獲詐欺車手黑吃黑案

2019-06-29 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市楊梅警分局，日前破獲中壢區詐欺集團陳姓嫌犯等3名車手成員，因黑吃黑吞沒贓款110萬元朋分花用，被集團成員強押勒贖，楊梅警方迅速掌握線索破案，將犯嫌依妨害自由、詐欺等罪嫌移送。桃園市政府警察局長陳國進，今天下午到楊梅分局慰問辛勞的同仁。