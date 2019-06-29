空服員網購千餘元營養品 遇詐騙損3萬元

2019-06-29 15:15 中央社 台北29日電



花千元買營養品被詐騙3萬。 示意圖／聯合報系資料庫 提供 分享 facebook

林姓空服員日前在網路賣場刷卡買新台幣1000餘元營養品，事後遇到詐騙集團以網路銀行設有「隱藏版功能」可取消訂單為由，騙走3萬元。刑事局提醒，解除分期扣款為詐騙老梗。

刑事局今天發布新聞稿提及，34歲林姓女空服員日前刷卡網購營養品，2個月後，接到自稱是賣場工作人員，對方提及因內部疏失，造成重複刷卡10次並被扣款，隨後，林女接到自稱是銀行專員來電，告知只要依指示登錄所提供網址，並開啟網路銀行內的「隱藏版功能」，就可取消扣款，否則事後須臨櫃辦理。

林女認為日後可能因工作繁忙，無法親自赴銀行辦理，隨即依對方指示操作，匯出3萬元，事後向銀行查證時，才發現遭詐騙。

刑事局表示，解除分期扣款是詐騙老梗，歹徒常誆稱因內部作業疏失，導致訂單出錯，利用民眾嫌麻煩心理，詐財得逞，近年更發展出購買遊戲點數、領現金到存款機無摺存款、超商代碼繳費、操作網銀轉帳等手法。

刑事局呼籲，若接獲不明來電，且對方提及「操作ATM或網路銀行、誤設為經銷商或批發商或會員、信用卡遭盜刷重複下單」等詐騙關鍵字，應提高警覺，且ATM或網路銀行，並無任何可解除扣款或取消訂單功能，遇詐騙可打165反詐騙專線諮詢。