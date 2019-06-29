中壢鬧區KTV前酒客鬧事 警帶回3人嚴辦

2019-06-29 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢區新生路鬧區，某KTV門口凌晨3時許，發生酒客起口角突打架鬧事，警方獲報立即派警網到場壓制，帶回3名涉鬧事打人的酒客，依傷害等罪嫌移送，今天起並將到轄內特種行業場所，加強臨檢掃蕩。

中壢區新生路鬧區新生路，6月28日3時41分發生酒客聚眾打架滋事，有路人將鬧事打架形容為「武術大會」，並錄下警車迅速到場壓制控制場面過程傳上網。