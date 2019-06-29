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中壢鬧區KTV前酒客鬧事 警帶回3人嚴辦

2019-06-29 12:37聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢區新生路鬧區，某KTV門口凌晨3時許，發生酒客起口角突打架鬧事，警方獲報立即派警網到場壓制，帶回3名涉鬧事打人的酒客，依傷害等罪嫌移送，今天起並將到轄內特種行業場所，加強臨檢掃蕩。

中壢區新生路鬧區新生路，6月28日3時41分發生酒客聚眾打架滋事，有路人將鬧事打架形容為「武術大會」，並錄下警車迅速到場壓制控制場面過程傳上網。

中壢警分局副分局長范源正表示，快打部隊3分鐘內立即到場壓制逮捕，經查3名涉案民眾因與被害人口角而起衝突，警方依法嚴正處理後，目前相關嫌疑人已移送偵辦，警方將針對轄內特種行業，加強臨檢掃蕩。

桃園市中壢區新生路某KTV門口，凌晨有酒客鬧事打架，警方獲報迅速趕到場壓制。圖／...
桃園市中壢區新生路某KTV門口，凌晨有酒客鬧事打架，警方獲報迅速趕到場壓制。圖／取自黑色豪門企業。
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桃園市中壢區新生路某KTV門口，凌晨有酒客鬧事打架，警方獲報迅速趕到場壓制。圖／...
桃園市中壢區新生路某KTV門口，凌晨有酒客鬧事打架，警方獲報迅速趕到場壓制。圖／取自黑色豪門企業。
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臨檢KTV

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